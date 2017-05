(M.G.) - Ein weiteres Unternehmen hat sich für Luxemburg als neuen Europasitz nach dem Brexit entschieden. Das meldete am Montag das Magazin "The Insurance Insider".

Die Versicherungsfirma "Liberty Specialty Markets"soll sich in Luxemburg niederlassen um ihre Geschäfte auch nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU im europäischen Binnenmarkt weiterführen zu können. Bisher gebe es zwar keine Bestätigung seitens der Versicherungsfirma doch man berufe sich auf anderweitige Quellen, so das Magazin.



Liberty Specialty Markets bietet rund um die Welt Spezial- und Firmenversicherungen an. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 1000 Mitarbeiter in 22 Büros, unter anderem in Paris und Dublin.



Wie viele Arbeitsplätze tatsächlich nach Luxemburg verlagert würden, ist nicht bekannt.