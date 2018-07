Post baut vor für die Zukunft

Weil immer weniger Briefe verschickt werden, sucht die Post nach Möglichkeiten, ihre geschäftliche Basis zu erweitern. Neben den bisherigen Versandaktivitäten wächst eine neue Logistikabteilung am Flughafen heran.

Südwestlich vom Passagierterminal des Flughafens Findel (siehe Karte ganz unten) gelegen, hat die Post im ehemaligen Cargocenter in der Rue de Trèves, für ihre Logistikaktivitäten über 6000 Quadratmeter Fläche angemietet – in Hallen, wo in der Vergangenheit schon das Logistik- und Gütertransportunternehmen Kuehne und Nagel sowie der ehemalige zweite Frachtabfertiger am hiesigen Flughafen, Swissport, tätig waren.



Vor allem in dieser Lokalität entwickelt die Post bis auf weiteres ihr neues Standbein – mit derzeit zwei Aktivitäten, wovon sich am Dienstag Wirtschaftsminister Etienne Schneider auf Einladung von Post-Generaldirektor Claude Strasser und Hjoerdis Stahl, stellvertretende Generaldirektorin der Post und verantwortliche Direktorin für die Versandsparte „Post Courrier“, einen Eindruck verschaffte ...