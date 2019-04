Positive Erfahrung im Reiseland Luxemburg

90 Prozent der Luxemburg-Besucher empfehlen das Großherzogtum als Reiseziel weiter, wie aus einer Studie der Promotionsagentur „Luxembourg for Tourism“ (LFT) hervorgeht.

Sicher, entspannt, authentisch – so sehen viele Touristen das Großherzogtum. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der nationalen Promotionsagentur „Luxembourg for Tourism“ (LFT) hervor. „Die Ergebnisse der Umfrage zeigen deutlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir uns als qualitativ hochwertiges Reiseziel positionieren können“, erklärte der Tourismus-Minister Lex Delles.

