Cartables, cahier, livres, rebelote pour le casse-tête de la rentrée. Mais la gratuité des livres scolaires depuis l’année dernière allège le portefeuille des familles jusqu’à 450 euros par année et par enfant.

Portefeuille allégé pour la rentrée

Par Thomas Berthol

L’heure a sonné pour retrouver les bancs d’école. Est-ce que ce stylo bille quatre couleurs est vraiment utile? Cartables, cahier, livres, rebelote pour le casse-tête de la rentrée. Mais la gratuité des livres scolaires depuis l’année dernière allège le portefeuille des familles jusqu’à 450 euros par année et par enfant. Les manuels scolaires sont à commander sur l’application app.mybooks.lu ou le site mybooks.lu sans avoir besoin de débourser un centime.

Dix librairies participent à cette opération, à condition que leur statut d'entreprise soit conforme à la loi. Parmi elles figure la librairie Ernster. Avant la mise en place de cette réforme,il fallait dépenser près de 250 euros pour les livres de la première année au lycée (7e) estime la directrice Annick Ernster.

L’année dernière, les élèves recevaient un bon d’achat pour les fournitures scolaires qu’ils devaient régler en une seule fois. Avec la gratuité des livres et du matériel pour les cours, Annick Ernster remarque que les familles ont acheté en 2018 plus que d'habitude. Elle craignait que ce chiffre baisserait cette année avec l'option du livre d'occasion. Mais une bonne tendance se profile également pour cette année.

Encourager la lecture

Le ministère de l’Education a décidé de modifier le système. Désormais, les bons d’achat sont réservés uniquement aux livres et non plus aux fournitures scolaires. «Cette année, l'élève reçoit directement le bon s'il ne prend pas un livre dans la liste. Le bon équivaut à 50% du livre neuf non déboursé», explique Annick Ernster.

Ce bon permet d'acheter roman, dictionnaire, bande dessinée, etc. Si l’élève décide d’acheter un livre d’occasion, il obtient un bon de 50% du prix du livre neuf. Le chèque livre peut être utilisé pendant toute l’année scolaire jusqu’au 30 juin 2020.

«Nous regardons comment les élèves et parents réagissent à l’application et dans quatre ans, on aura trouvé le bon fonctionnement», justifie le responsable de la finance et marketing du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT), Dirk Sumkötter, concernant les évolutions. Il souligne l’ambition du ministère d’encourager la lecture. Pour la librairie Ernster, la rentrée scolaire représentait près de dix à 15% du chiffre d’affaires il y a quelques années. «L’application facilite notre travail. Contrairement aux années précédentes il n’y a plus de retour de livre», déclare Annick Ernster.

La directrice Annick Ernster est prête pour cette nouvelle rentrée. Photo: Steve Eastwood

La librairie obtient entre dix à 20% de remise du fournisseur. Chaque élève reçoit son propre code-barres qu'il donne à la caisse et l’État paye la librairie dans les deux semaines qui suivent l’achat. La librairie a dû investir dans une caisse spéciale, un système suisse, afin de pouvoir facturer directement l'achat à l'Etat qui obtient le code-barres du client.Pierre s’est déjà familiarisé avec l’application et achète des livres pour la rentrée de son fils Mirco,14 ans et demi, qui passe en 9e au Lycée de Dudelange Nick Biewer en septembre. S’il ne retrouve pas le livre de biologie déjà acheté l’année dernière, il va le racheter. Sinon il obtient un bon avec lequel il peut acquérir des livres. Comme les fournitures ne sont plus offertes, Pierre prévoit un budget de 50 à 60 euros pour Mirco et entre 120 à 130 pour le plus jeune au primaire.

Un budget de 9,8 millions d'euros

Pour la rentrée 2018-2019, le budget total de la gratuité des livres scolaires et des fournitures s’est élevé à près de 9,8 millions euros.

Ce montant inclut les manuels scolaires (8,1 millions euros), pour les e-books (163 000 euros), les bons d’achat pour les fournitures (1,36 million) et les photocopies (160 000 euros). L’année dernière, certains bons n’ont pas été dépensés. Cette somme s’élève à 1 million d'euros.

Le ministère prévoit le même budget cette année (9,8 millions d’euros), en sachant que cette année il n’y a pas de bons d’achat pour les fournitures mais des chèques livres. En plus de la gratuité des manuels, les lycéens dont les familles disposent d’un faible revenu bénéficient de 615 à 922,54euros.

Le chèque livre peut être utilisé pour les livres parascolaires. Photo: Steve Eastwood

Lors de la rentrée 2018-2019, 6816 lycéens ont obtenu cette subvention. Le formulaire jaune est à remplir à partir du 15 septembre jusqu’au 31 octobre et à remettre auprès du Service psycho-social et d’accompagnement scolaires (SePAS) du lycée.

En moyenne, le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires (CEPAS) traite chaque année 200 dossiers supplémentaires. L’«allocation rentrée» pour les enfants de 6 à 11 ans s’élève à 235 euros et de 135 euros jusqu’à la fin des études secondaires. L’enquête du mouvement associatif «Famille de France» donne un aperçu du coût de la nouvelle rentrée pour les élèves français.

Les livres de la rentrée sont arrivés. Photo: Steve Eastwood

Le coût moyen de la rentrée scolaire en sixième,première année de collège (classe de septième, première année de lycée au Luxembourg) serait de 195,58 euros, une augmentation de 0.95% comparé à l’année dernière avec un budget de 193,74 euros.

Les fournitures représentent la dépense la plus importante avec 100,36 euros. A cela s’ajoutent les articles de sport à 48,02 euros et la papeterie à 47,20 euros. L'association conseille de privilégier le recyclage des fournitures de l’année dernière, comparer les prix, acheter uniquement le strict nécessaire ou encore de faire ses courses sans les enfants pour limiter les frais.