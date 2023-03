MindGeek, das seinen Hauptsitz in Luxemburg hat, wurde beschuldigt, illegale Inhalte wie Kinderpornografie ins Netz zu stellen.

Internet

Pornhub-Muttergesellschaft von kanadischem Investmentfonds aufgekauft

MindGeek, das seinen Hauptsitz in Luxemburg hat, wurde beschuldigt, illegale Inhalte wie Kinderpornografie ins Netz zu stellen.

(AFP) - Die kanadische Private-Equity-Firma Ethical Capital Partners kündigte am Donnerstag die Übernahme von MindGeek an. Dabei handelt es sich um die Muttergesellschaft der weltgrößten Pornoseite Pornhub. In den letzten Jahren war das Unternehmen von Kinderpornografie-Skandalen geplagt.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die ECP-Firma sagt, sie wolle den Bekanntheitsgrad von MindGeek steigern und es als „führendes Unternehmen im Kampf gegen illegale Inhalte im Internet“ positionieren.

MindGeek, das seinen Hauptsitz in Luxemburg hat, aber über Büros in Montreal verfügt, wurde in den letzten Jahren mehrfach verklagt, weil es angeblich von der Verbreitung von kinderpornografischem Material und Videos mit nicht eingewilligten sexuellen Handlungen profitiert habe.

Diese Vorwürfe bestreitet das Unternehmen. „Wir sind davon überzeugt, dass das Team von MindGeek und alle Plattformen von MindGeek so arbeiten, dass Vertrauen und Sicherheit im Mittelpunkt von allem stehen, was sie tun“, sagte Sarah Bain, eine der Gründerinnen der in Ottawa ansässigen ECP-Firma.

„Wir werden uns mit den Interessenvertretern, darunter Content-Ersteller, Regierungen und der Industrie, engagieren, um die Diskrepanz zwischen der Art und Weise, wie MindGeek arbeitet, und dem, was die Öffentlichkeit von dieser Industrie und diesen Plattformen wahrnimmt, zu beheben“, fügte sie in einer Pressemitteilung hinzu.

Verdacht auf illegale Inhalte im Jahr 2020

MindGeek wurde 2004 gegründet und betreibt ein breites Portfolio an Websites für Erwachsenenunterhaltung, darunter Pornhub, YouPorn, RedTube und Men.com. Der Marktführer für Internetpornos ist jedoch mit heftiger Kritik konfrontiert, nachdem die New York Times im Dezember 2020 einen Artikel veröffentlicht hatte, in dem Pornhub beschuldigt wurde, illegale Inhalte wie Kinderpornografie und Vergewaltigungsvideos ins Netz zu stellen.

Luxemburger Betreiber von Porno-Webseiten unter Beschuss Dass im beschaulichen Großherzogtum ein Imperium sitzt, das die weltgrößten Portale mit Inhalten für Erwachsene betreibt, ist den wenigsten bekannt. Nun ist das Unternehmen heftigen Vorwürfen ausgesetzt.

Dies führte dazu, dass kanadische Parlamentarier MindGeek-Führungskräfte zu dem angeblichen Missbrauch befragten. Die wichtigsten Manager von Mindgeek traten im Juni 2022 zurück.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.