Politischer Stillstand ist gut

US-Präsident Trump ist im dritten Jahr seiner Amtszeit. Politisches Patt in Washington. Die Aktienmärkte lieben das, schreibt Investor Ken Fisher.

Von Ken Fisher *



In der Kolumne vom 24. Januar erkläre ich, warum 2019 mit einem V-förmigen Anstieg beginnen würde. So weit, so gut. Ende Februar standen die Aktien 16,4 Prozent höher als an ihrem weihnachtlichen Tiefpunkt. Und was kommt nun? Es geht weiter aufwärts. Der Grund: die amerikanische Politik. 2019 ist das dritte Jahr von Präsident Trump – der beste Teil der vierjährigen Amtszeit. Verpassen Sie das nicht. Besitzen Sie Aktien, auch US-Aktien, um davon zu profitieren.

Das Geheimnis dieses süßen Teils heißt „Stillstand“ ...