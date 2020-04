Plötzlich Helden

Klatschen allein genügt nicht: Pflegenden, Reinigungskräften und Kassiererinnen, die nun plötzlich als "systemrelevant" gelten, wäre mit einer besseren Bezahlung mehr geholfen.

Läuft alles normal, wird ihre Arbeit kaum beachtet. Aber jetzt, da nichts mehr normal ist, wird klar, wie unentbehrlich sie sind. Das vorher Selbstverständliche ist zur Ausnahme geworden.

Ärzte, Schwestern und Pfleger in den Krankenhäusern, Putzkräfte, die dort die Flure reinigen, Kassiererinnen im Supermarkt, die Männer bei der Müllabfuhr – sie alle arbeiten in „systemrelevanten Berufen”, jene Art von Tätigkeiten, die in Luxemburg als „activités essentielles” eingestuft werden ...