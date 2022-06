450 Unternehmen meldeten in den ersten fünf Monaten des Jahres Konkurs an. 2021 waren es zehn Prozent mehr.

Pleiten im Jahr 2022 leicht zurückgegangen

(TJ) – Auch wenn im Lauf der ersten fünf Monate des laufenden Jahres 450 Unternehmen in Konkurs gesetzt wurden, so lässt eine diesbezügliche Mitteilung des statistischen Amtes (Statec) dennoch insofern aufatmen, als im Vergleichsraum des Jahres 2021 rund zehn Prozent mehr Unternehmen und Gesellschaften Pleite gingen. Knapp ein Drittel der 2022 in Konkurs gegangenen Unternehmen (28,7 Prozent) waren Holdings und Investmentgesellschaften, 21,1 Prozent aus dem Bereich Handel.

Die Gerichte ordneten im gleichen Zeitraum die Abwicklung von 393 Gesellschaften an, was 24,4 Prozent weniger als im Vorjahr waren. Hier stellten die Holdings und Investmentgesellschaften mit 46,6 Prozent den Löwenanteil dar.

Damit sieht es aus, als ob die Folgen der Pandemie überwunden seien – was in den kommenden Monaten in Sachen Insolvenzen noch kommt, muss sich angesichts des Ukraine-Kriegs, teurer Energie und steigenden Zinsen zeigen.

