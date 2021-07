Für die Dauer von sechs Monaten dürfen Taxibetriebe keine Mitarbeiter aus wirtschaftlichen Gründen entlassen.

Plan de maintien dans l’emploi

Zweiter Beschäftigungsplan im Taxisektor vereinbart

Thomas KLEIN Für die Dauer von sechs Monaten dürfen Taxibetriebe keine Mitarbeiter aus wirtschaftlichen Gründen entlassen.

Der LCGB, die Mehrheitsgewerkschaft im Verkehrssektor, und der OGBL haben nun auch mit dem zweiten Verband der Taxibranche, der "Alliance des taxis, voitures de location et ambulances" einen sektoralen Arbeitsplatzerhaltungsplan (Plan de maintien dans l’emploi, PME) abgeschlossen. Das gaben die Gewerkschaften am Mittwoch bekannt. Bereits im Juni war eine entsprechende Vereinbarung mit dem anderen Verband, der "Fédération des taxis, voitures de location et ambulances", unterzeichnet worden.

Die Vereinbarung gilt zunächst für den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2021. Für die Laufzeit des PME dürfen die Betriebe keine Mitarbeiter aus wirtschaftlichen Gründen entlassen. Stattdessen können die Firmen unter anderem auf freiwillige Teilzeitarbeit, Kurzarbeit oder leihweise Abstellung von Arbeitskräften zurückgreifen, um die Einbußen durch die Pandemie zu lindern.

Taxireform hat nächste Hürde genommen Ein neues Gesetz soll den Wettbewerb erhöhen, damit die Preise für Taxis sinken. Der Conseil de la concurrence hat das Vorhaben gebilligt.

Aufgrund seiner großen wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Event-, Tourismus- und Horeca-Sektor ist die Taxibranche stark von den Folgen der aktuellen Gesundheitskrise betroffen. So haben das Verbot oder die Einschränkung von Veranstaltungen, der Rückgang des Luftverkehrs und die Ausgangssperren sich negativ auf den Umsatz der Unternehmen der Branche ausgewirkt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.