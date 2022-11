Die Angst, in Not zu geraten, steigt auch in Luxemburg, wie der Politmonitor zeigt. Machen auch Sie sich Sorgen um Ihre finanzielle Lage?

Frage des Tages

Plagen Sie finanzielle Sorgen?

Die Angst, in Not zu geraten, steigt auch in Luxemburg, wie der Politmonitor zeigt. Machen auch Sie sich Sorgen um Ihre finanzielle Lage?

Lesen Sie dazu:

Ungewohnte Sorgen um das liebe Geld

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.