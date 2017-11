(ndp) - L'Aleba annonce ce mardi que la banque Hapoalim Luxembourg s'apprête à supprimer une trentaine d'emplois. Le syndicat, qui va participer aux négociations sur le plan social, va rencontrer la direction de la banque israélienne demain, précise l'Aleba dans un communiqué.



Selon le syndicat, le conseil d'administration de la banque a décidé en septembre dernier de cesser toutes les activités de private banking au Luxembourg et Suisse. Les deux entités du groupe présentes au Luxembourg - Bank Hapoalim (Switzerland) LTD, Luxembourg Branch et Banque Hapoalim (Luxembourg) SA - sont impactées par ces décisions et "une trentaine de salariés sur les 45 actuels risquent de perdre leur emploi", selon l'Aleba.