Die Verbraucher in Luxemburg kommen im internationalen Vergleich mit einem blauen Auge davon.

Eurostat

Pizza-Preise sprunghaft gestiegen

(KNA) - Die Preise für Pizza und Quiche im Lebensmittelhandel sind im vergangenen Jahr europaweit um 16 Prozent gestiegen - ein deutlicher Sprung gegenüber dem Zeitraum von Dezember 2020 bis Dezember 2021, als der Preis mit einem Plus von 2 Prozent im EU-Schnitt relativ stabil blieb, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg am Mittwoch bekannt gab. Die Entwicklung verlief in den Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich.

Am stärksten verteuerten sich die vorgefertigten belegten Teigfladen in Ungarn mit 46 Prozent. Vergleichsweise günstig kommen die Heimatländer von Quiche und Pizza weg, Frankreich und Italien: Die Teuerungsrate dort zählt mit 13 beziehungsweise 10 Prozent zu den niedrigsten in der EU, unterboten nur durch Luxemburg (7 Prozent).

Anlass der behördlichen Mitteilung war der National Pizza Day, der in den USA am Donnerstag begangen wird.





