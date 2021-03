Vor 30 Jahren wurde die luxemburgischen Seeflagge geschaffen. Immer wieder werden Schiffe überfallen, um Lösegeld zu erpressen.

Piraten greifen Schiffe unter luxemburgischer Flagge an

Marlene BREY Vor 30 Jahren wurde die luxemburgischen Seeflagge geschaffen. Immer wieder werden Schiffe überfallen, um Lösegeld zu erpressen.

Am 14. März wird das unter luxemburgischer Flagge fahrende Schiff „Bourbon Evolution 802“ vor der Küste Nigerias von Piraten angegriffen. Die Besatzung schlägt Alarm und flüchtet in einen Schutzraum an Bord - sie bleibt unverletzt. Denn zwei Patrouillenschiffe greifen ein und schlagen die Piraten in die Flucht.

Luxemburger Frachtschiff von Piraten gekapert Zwei Verletzte gab es am Dienstag bei einem Angriff auf ein luxemburgisches Frachtschiff in Benin. Fünf Piraten hatten das Schiff gekapert und sofort das Feuer auf die beiden Wachleute eröffnet.

Es klingt wie eine Szene aus einem Film. Aber genau so schildert die LSAP den Vorfall in einer parlamentarischen Anfrage an den Wirtschaftsminister und will wissen, wie viele solcher Angriffe es seit der Schaffung der luxemburgischen Seeflagge vor dreißig Jahren gab.

Das gefährlichste Seegebiet der Welt

Den ersten Angriff auf ein Schiff unter luxemburgischer Flagge gab es im Juli 2010. Es folgten neun weitere. Die meisten Angriffe durch Piraten, insgesamt sechs, erfolgten im Golf von Guinea an der westafrikanischen Küste. Es gilt als das gefährlichste Seegebiet der Welt.

Deutsche Marine vereitelt Überfall und nimmt Piraten fest Die deutsche Marine hat vor der Küste Somalias einen Piraten-Überfall auf ein deutsches Handelsschiff vereitelt und dabei neun Personen festgenommen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums griffen die Piraten am frühen Morgen die "MV Courier" an, die im Auftrag der Reederei Gebrüder Winter unterwegs ist.

Die Piraten seien sehr gewalttätig, heißt es aus dem Ministerium. Sie seien darauf spezialisiert, Besatzungsmitglieder oder auch Tanker gegen Lösegeld zu entführen. Das Öl werde dann auf dem Schwarzmarkt verkauft. Der Golf von Guinea ist eine ölreiche Region. Alle großen Ölgesellschaften der Welt operieren dort.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.