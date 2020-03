Das Centre hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) testet eine neue Technologie, um medizinische Abfälle zu entsorgen. Derzeit muss der Sondermüll dafür nach Eindhoven transportiert werden.

Pilotanlage in Luxemburg: Kampf gegen Sondermüll

Ein beträchtlicher Teil der Abfälle, die in Krankenhäusern anfallen, müssen gesondert entsorgt werden. Dazu zählen zum Beispiel Chemikalien, Arzneimittel oder biologische Materialien, die Krankheitserreger enthalten könnten.

„Wenn es beispielsweise einen Patienten gibt, der eine infektiöse Krankheit hat, dann sind alle Materialien und medizinischen Produkte, die mit ihm in Verbindung gekommen sind, speziell zu behandeln“, erklärt Marcel Klesen, der am Centre hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) für Infrastruktur und Logistik verantwortlich ist. „Das Gleiche gilt für die meisten Medikamente, die nicht ins Abwasser gelangen dürfen. Das trifft besonders für Zytostatika zu; das sind Medikamente für die Krebsbehandlung.“

Die Krankenhäuser sind daher gesetzlich verpflichtet, diese potenziell schädlichen Stoffe sachgerecht zu entsorgen. Da gerade die Medikamente mitunter sehr robust sind, sind Temperaturen von etwa 1 300 Grad Celsius notwendig, um die Molekülketten der Wirkstoffe zu zerstören. Derzeit gibt es aber in Luxemburg keine Entsorgungsanlage, die das leisten kann; die Müllverbrennungsanlage in Leudelingen erreicht diese Temperaturen nicht.

„Luxemburg hat insgesamt nicht genügend medizinische Abfälle, um die kritische Masse zu erreichen, ab der sich der Bau einer solchen Sonderverbrennungsmüllanlage lohnt“, so Klesen. Laut der Umweltbehörde fallen im Großherzogtum jährlich etwa 600 Tonnen medizinischer Abfälle an.

Daher sind die Krankenhäuser in Luxemburg derzeit darauf angewiesen, dass das Entsorgungsunternehmen Lamesch den Sondermüll einsammelt und zu einer Sondermüllverbrennungsanlage in der Nähe von Eindhoven transportiert. Dieser Transport über knapp 300 Kilometer ist aber weder besonders umweltfreundlich, noch ist er günstig für die Krankenhäuser. „Darüber hinaus soll gemäß den geltenden EU-Regulierungen jedes Land seine gefährlichen Abfallstoffe selbst entsorgen. Dass man das exportieren darf, ist eine absolute Ausnahme“, sagt Anwalt Daniel Tesch.

Neue Entsorgungstechnologie

In einem Pilotprojekt mit einer neuartigen Entsorgungstechnologie möchte Tesch daher jetzt testen, ob eine solche Anlage in Luxemburg wirtschaftlich betrieben werden kann. Während herkömmliche Verfahren Mikrowellen, extrem hohe Temperaturen, Chemikalien, radioaktive oder Röntgenstrahlen verwenden, um die Krankheitserreger zu töten, setzt die neue Methode auf die sogenannte „thermomagnetische Zersetzung“.

Damit ist im Wesentlichen gemeint, dass die schädlichen Stoffe durch das Einwirken eines extrem starken Magnetfeldes zerstört werden. Dieses Magnetfeld bewirkt, dass weit niedrigere Temperaturen (etwa 500 Grad Celsius) ausreichen, um die Krankheitserreger abzutöten und die Molekülketten der schädlichen Stoffe aufzubrechen und damit zu neutralisieren. Das macht das Verfahren wesentlich energieeffizienter und damit auch bei kleineren Volumen wirtschaftlich, erklärt Tesch. Am Ende des Prozesses bleibe dann nur noch harmlose Asche übrig, die beispielsweise im Straßenbau verwendet werden kann.

Der Luxemburger Tesch vertritt das brasilianische Unternehmen Oxys Soluçoes, das das Verfahren, das ursprünglich vom japanischen Wissenschaftler Hiroshi Aoki erfunden worden war, zur Marktreife weiterentwickelt hat. Derzeit sind schon sieben solcher Anlagen in Brasilien in Betrieb. Tesch möchte nun auch in Luxemburg eine Testanlage errichten, in der er nachweisen will, dass die Methode nicht nur effektiv, sondern auch eine kostengünstige Alternative zu der Entsorgung im Ausland ist.

Zu diesem Zweck ist er eine Kooperation mit dem CHEM eingegangen. Sobald die Demonstrationsanlage gebaut ist, übernimmt Oxys Soluçoes die Entsorgung der medizinischen Abfälle des Krankenhauses. Während des Testbetriebs soll die Wirkungsweise der Anlage für die Dauer von zunächst sechs Monaten unter Aufsicht des „Luxembourg Institute of Science and Technology“ technisch evaluiert werden. In der nächsten Phase soll dann ein CE-Label beantragt werden, das nötig ist, um solche Anlagen in der EU regulär zu betreiben.



Suche nach geeignetem Standort

Ist die Anlage erst einmal validiert, soll geprüft werden, ob auch die anderen Krankenhäuser des Großherzogtums auf diese Weise ihre toxischen Abfälle entsorgen können. Darüber hinaus könnte die Anlage auch von Luxemburg aus an andere europäische Länder verkauft werden. „Der große Vorteil der Technologie ist, dass der Zersetzungsprozess sehr viel weniger externe Energie benötigt. Damit ist sie an allen Standorten interessant, an denen Energie knapp oder teuer ist, also abseits von großen Ballungszentren, in Schwellenländern oder auf Inseln“, sagt Tesch. „Die Methode ist ideal für die regionale, dezentrale Müllbeseitigung. Da die Anlagen nicht teuer sind, können Städte sich vier oder fünf dieser Maschinen leisten.“

Oxys-Lux, der luxemburgische Ableger der brasilianischen Firma, sagt, dass es langfristig weitere europäische, asiatische und afrikanische Märkte anpeilt. Derzeit ist Tesch noch auf der Suche nach dem passenden Standort für die Testanlage in Luxemburg. Das Genehmigungsverfahren für den Testbetrieb läuft derzeit, Tesch rechnet damit, dass die Anlage frühestens in einem halben Jahr in Betrieb gehen kann.