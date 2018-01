Interview: Pierre Sorlut

Nous avons rencontré le ministre des Finances Pierre Gramegna à la cérémonie organisée ce vendredi à la Luxembourg House of Financial Technologies (LHoFT) en l'honneur de la plateforme d'échange de monnaies virtuelles BitFlyer. La société japonaise vient d'obtenir une licence de service de paiement luxembourgeoise. Il s'agit du seul opérateur du secteur à se soumettre à trois régulateurs sur les trois principaux marchés (Japon-Asie, Etats-Unis et Union européenne).



Sur l'estrade, le ministre a succédé au fondateur de BitFlyer Yuzo Kano-San ...