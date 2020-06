Pierre Gramegna: "La première des priorités sera la sortie de crise"

Un entretien avec le ministre des Finances sur le rôle de l'Eurogroupe, l'impact du coronavirus sur le secteur bancaire et les scénarios pour l'après-crise.

Pierre Gramegna, comment jugez-vous vos chances d'être élu comme prochain président de l'Eurogroupe?

On sait que le président sortant ne se représente pas, et qu'il faut donc trouver un nouveau président. Je suis actuellement dans une phase d'écoute et de consultation avec les collègues des autres pays. A travers ma candidature, j'essaie d’apporter plus de convergence et de consensus à un moment où l’Europe fait face à des défis d’une envergure inédite.

L'Eurogroupe est régulièrement accusé de tous les maux, de l'opacité au déficit démocratique ...