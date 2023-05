Die Genfer Privatbank leitet ihre euopäischen Geschäfte nun von Frankfurt aus. 350 Angestellte verbleiben weiterhin im Großherzogtum.

Firmenstrategie

Pictet hat europäischen Hauptsitz aus Luxemburg verlegt

(he) - Nach der Ankündigung vor gut zwei Jahren hat die Pictet & Cie (Europe), die europäische Bank der Pictet-Gruppe, nun die Vollendung des Umzugs ihres Hauptsitzes von Luxemburg nach Frankfurt am Main mitgeteilt. In Luxemburg werden laut der Mitteilung jedoch weiterhin rund 350 Mitarbeitende tätig sein. Die bisherige Pictet & Cie (Europe) S.A. wird im Rahmen einer grenzüberschreitenden Umwandlung von einer Luxemburger Société Anonyme in eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht umgewandelt. Rechtlich ändert sich dadurch nach Auskunft der Privatbank aber nichts.

Designierter CEO und gleichzeitig auch Leiter des Wealth Management in der Region ist Christian Schröder, der bereits seit der Jahrtausendwende für die Genfer Privatbank tätig und mittlerweile auch als Equity Partner an der Gruppe beteiligt ist. Weitere Mitglieder der Geschäftsleitung sind Jean-Philippe Fohal als Finanzchef (CFO), Risikochef Fredun Mazaheri sowie Thomas Keller als Chefjurist.

Pictet wurde 1805 gegründet und betreut vor allem vermögende Kunden. Begründet wurde der Umzug von Luxemburg nach Deutschland vor zwei Jahren damit, dass es eine strategische Entscheidung sei, „um die Präsenz von Pictet in Deutschland, einem wichtigen Wachstumsmarkt für das Unternehmen, weiter zu stärken“. Inklusive der angeschlossenen Niederlassungen in Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien und Monaco kommt die neue Gesellschaft auf etwa 630 Angestellte.

