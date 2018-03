Ein Pharmaunternehmen aus Japan möchte sich in Luxemburg niederlassen und eine biotechnologische Plattform schaffen. Es sollen 50 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Pharma-Firma: 50 Jobs in Käerjeng

Pierre Leyers

Das japanische Pharmaunternehmen JCR Pharmaceuticals will sich in der Industriezone „Bommelscheier“ in Bascharage niederlassen.



Aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage geht hervor, dass JCR Pharmaceuticals beabsichtigt, in Bascharage eine biotechnologische Plattform zu errichten, die auf die Bedürfnisse von Menschen mit seltenen Krankheiten ausgerichtet ist.



Die Firma forscht u.a. an einem Medikamenten gegen die Hunterkrankheit, einer Genkrankheit, die tödlich enden kann. Insgesamt sollen 50 Arbeitsplätze geschaffen werden.



Gefragte Profile sind Techniker, Apotheker oder Wissenschaftler mit einer Spezialisierung in Biotechnologie.



Forschung sei in Luxemburg nicht geplant, heißt es in der Antwort. Weder Forschung an Stammzellen, noch Importe von Forschungen, die in Japan an Stammzellen gemacht werden, seien vorgesehen.



Genaue Abschätzung von Umwelteinflüssen sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, mit chemischen Abfällen oder giftigen Dämpfen sei aber nicht zu rechnen, heißt es weiter.