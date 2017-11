(ndp) - „Wir hatten eigentlich gehofft, dass mit dem neuen Kollektivvertrag endlich Ruhe einkehrt“, seufzt OGBL-Zentralsekretärin Nora Back.



Mehr als zwei Jahre lang hatte die Gewerkschaft mit der Krankenhäuserföderation FHL einen neuen Kollektivvertrag fürs Krankenhauswesen ausgehandelt. Am 21. Juni wurde ein Abkommen für die Angestellten unterschrieben, das unter anderem die Aufstiegschancen verbessert und die Angleichung der Gehälter an den öffentlichen Dienst vorsieht. Im August folgte die Vereinbarung im Sozial- und Pflegesektor (SAS), die den Beschäftigten ebenfalls nennenswerte Verbesserungen bringt.



Doch knapp vier Monate nach der hart erkämpften Einigung macht sich Unmut breit. „Wir sind ziemlich schockiert darüber, dass kurz nach der Unterschrift der beiden Verträge, verschiedene Arbeitgeber hierzulande das Abkommen offenbar nicht einhalten wollen“, sagt Nora Back.

Die Rede ist von acht Pflegeeinrichtungen, die derzeit die Vereinbarung offenbar missachten: die Seniorenresidenzen Petingen, Consdorf und Saint-Jean-de-la-Croix, die von der Gruppe ZithaSenior verwaltet werden, der „Parc du troisième âge“ in Bartringen, die Hospizeinrichtungen in Hamm und Pfaffenthal sowie das Pflegeheim „An de Wisen“ in Bettemburg, das von der Sodexo-Gruppe betrieben wird.



„Die genauen Gründe für das Nichteinhalten des Abkommens kennen wir derzeit nicht. Auch wissen wir nicht, ob es sich um eine gemeinsame Initiative der fünf Arbeitgeber handelt“, betont Nora Back.



Die Gewerkschafterin verweist darauf, dass im neuen FHL-Vertrag eine erste Punktwerterhöhung rückwirkend im August ausgezahlt werden sollte. Dies sei aber in mehreren Pflegeheimen nicht geschehen. „Zunächst dachten wir, dass es sich um ein Fehler in der Buchhaltung oder Finanzverwaltung handelt, der schnell aufgehoben sein wird. Doch die im August fällige Prämie wurde bei vielen Arbeitnehmern nicht angepasst.“

In dieser verfahrenen Situation habe man Druck auf die Pflegeheime ausgeübt und den zuständigen Minister einbezogen, um das Problem zu lösen.



Auf die Punktwerterhöhung im August sollten dann von Oktober an erhebliche Lohnaufbesserungen folgen. Doch auch davon sei auf dem jüngsten Lohnzettel nichts zu sehen. „Deshalb müssen wir damit rechnen, dass die Arbeitgeber es zu einem Eklat kommen lassen wollen“, bedauert Nora Back.



„Botschaft nicht verstanden“



Besonders kritisch ist aus ihrer Sicht die Situation im Pflegeheim „An de Wisen“ in Bettemburg: „Immer wieder kommt es hier zu Problemen, die uns belasten“. Der Arbeitgeber versuche seit mehreren Jahren, den Kollektivvertrag bewusst zu umgehen. Nach Schlichtungsverfahren und Streikaufruf kam dann doch noch im Februar eine Einigung. „Nach diesem Durchbruch hatten wir eigentlich gedacht, dass das Thema endlich vom Tisch ist. Heute bereuen wir es bereits, dass es damals nicht zum Streik gekommen ist. Der Arbeitgeber hat die Botschaft offensichtlich nicht verstanden“, so Nora Back.



ZithaSenior weist Kritik zurück



„Es ist falsch zu behaupten, dass sich die Arbeitgeber weigern, die vorgesehenen Anpassungen umzusetzen“, sagt Carine Federspiel von der ZithaSenior-Gruppe. Man müsse in jedem Fall den Kollektivvertrag beachten, „der in unserem Sektor gültig ist“. Das sei nun mal der SAS-Kollektivvertrag („Secteur d'aides et de soins“), und nicht der FHL-Vertrag, der für die Mitglieder der „Fédération des hôpitaux“ verbindlich ist. Die ZithaSenior-Gruppe ist 2009 aus der damaligen „Entente des hôpitaux“ ausgetreten. Deshalb sollte man aufpassen, „dass nicht alles miteinander vermischt wird.“