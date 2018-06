Die Auseinandersetzung im Pflegesektor spitzt sich zu. Am Samstag wurde im Pflegeheim „An de Wisen“ in Bettemburg bereits zum vierten Tag in Folge gestreikt.

Pflegesektor: Streik dauert weiter an

Der Streik im Pflegesektor hält an. Am Samstag wurde im Pflegeheim „An de Wisen“ in Bettemburg bereits zum vierten Tag in Folge gestreikt. Eine baldige Vereinbarung zwischen dem Pflegeheim „An de Wisen“ und der Arbeitnehmerorganisation OGBL steht auch nicht an: „Wir haben keinen Kontakt mit der Direktion“, erklärte OGBL-Zentralsekretärin Nora Back am Sonntag auf Nachfrage. „Wir wissen aber, dass die Situation im Pflegeheim immer schwieriger wird.“

Insgesamt betrifft der Streik im Pflegesektor drei Pflegeheime: die Seniorenresidenz in Petingen, die von der Gruppe ZithaSenior verwaltet wird, der „Parc du troisième âge“ in Bartringen sowie das Pflegeheim „An de Wisen“ in Bettemburg, das von der Sodexo-Gruppe betrieben wird. Der OGBL wirft den Pflegeheimen vor, die Bedingungen der Kollektivverträge zu missachten.

Am vergangenen Donnerstag hatte die Direktion des Pflegeheims „Parc du troisième âge“ in Bartringen dem Druck der Gewerkschaft nachgegeben. In der Seniorenresidenz in Petingen hat der Streik noch nicht begonnen. „Es steht noch nicht fest, wann wir anfangen werden“, so Nora Back.