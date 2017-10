(C./mth) - Der Verwaltungsrat von CFL cargo hat am Freitag beschlossen, Laurence Zenner zum 1. Januar 2018 zur Generaldirektorin zu ernennen. Sie tritt die Nachfolge von Marc Polini an, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

Laurence Zenner verfügt über einen Abschluss als Bauingenieur der Universität Lüttich und bringt insgesamt 22 Jahre Berufserfahrung mit, davon 18 Jahre im Bereich Eisenbahn.

Ihre berufliche Laufbahn begann sie als Ingenieurin in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines Stahlhallenkonstrukteurs. 1999 wechselte Zenner zur CFL-Gruppe, wo sie verschiedene Führungspositionen im Bereich der festen Anlagen ausübte. Von 2012 bis 2014 war sie verantwortlich für den Bereich Anlagenmanagement, bis sie im März 2014 zur Generalsekretärin berufen wurde. Seit April 2016 ist sie ebenfalls Qualitätsbeauftragte der CFL-Gruppe.