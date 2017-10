Pitt Arens, seit Anfang des Jahres CEO bei "OneCoin Ltd.", verlässt das Unternehmen zum 18. Oktober 2017. Pitt Arens, seit März 2017 bei "OneCoin Ltd.", begründet diesen Schritt mit fehlendem Handlungsspielraum bei der Betriebsführung. "Um ein Unternehmen zu leiten, die Aktivitäten auszubauen und zu gestalten braucht man den nötigen Freiraum, um sich bietende Entwicklungsperspektiven nutzen zu können“, so Pitt Arens.



Vor seiner Zeit bei dem im Bereich der Kryptowährungen tätigen Unternehmen bekleidete Pitt Arens diverse einflussreiche Posten im Bankensektor. So war er u.a. CEO bei der Bank Invik (später Catella) sowie Head of Corporate Finance bei den Banken ING und BIL.



Demnächst wird Pitt Arens sich neuen beruflichen Herausforderungen im Finanzsektor stellen.