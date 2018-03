Jamais une vieille dame n'aura autant parlé de jeunes. Pour son centième anniversaire, la Fédération des industriels luxembourgeois (Fédil) s'est dite très préoccupée par la pénurie de forces vives, mercredi, à l'occasion de son assemblée générale à la Chambre de commerce.

Pénurie d'ingénieurs dans l'industrie

Thierry Labro

Le chiffre parle tout seul. Le système éducatif luxembourgeois produit chaque année plus de 6.000 spécialistes économistes... et 300 de mathématiques seulement. Pourtant, avec 35% du PIB et 25% de l'emploi, l'industrie peut largement rivaliser avec la place financière en termes d'importance pour l'économie mais elle a un besoin criant d'ingénieurs.

Comme la digitalisation s'est fortement accélérée ces quatre ou cinq dernières années, les industriels ne trouvent plus les professionnels dont ils ont besoin. Non seulement les entrepreneurs doivent aller les chercher de plus en plus loin mais les packages doivent être de plus en plus attractifs dans un contexte de pénurie généralisée de cette main d'oeuvre et donc de concurrence européenne ou mondiale.

Un sujet prioritaire

«Il s'agit d'un sujet prioritaire pour nos membres sur lequel se greffent plusieurs facettes dont le système scolaire, les systèmes d'orientation, nos efforts de promotion de l'industrie et de ses métiers, la problématique des frontaliers et des infrastructures ainsi que des soucis de fiscalité», ont rappelé les dirigeants de cette fédération qui réunit près de 600 membres, mercredi soir, au ministre de l'Economie, à l'occasion de leur assemblée générale à la Chambre de commerce.

Le matin même, au cours d'un point presse, le président et le directeur de la Fédil, Nicolas Buck et René Winkin, ont fait un large tour d'horizon. Ils ont souhaité un minimum de flexibilité dans l'application de la directive sur les travailleurs détachés, pour permettre à des salariés de remplir des missions très courtes et pourtant très importantes. Les deux hommes ont assuré partager les vues des hommes politiques dans la lutte contre le dumping social.

«L'accord sur les 29 jours de télétravail en France des frontaliers français est une bonne chose mais l'année fait 52 semaines. Et introduire des différences entre salariés français, allemands ou belges dans une entreprise n'est jamais une bonne chose», a aussi commenté M. Buck. «Nous devons créer un cadre attractif pour tout le monde, fiscalement, mais aussi en termes de logement, de loisir ou d'écoles internationales».

Un cadre fiscal et réglementaire prévisible et stable

Si le ministre du Travail, Nicolas Schmit, a toujours écarté l'idée d'un problème de cartes bleues (qui permettent à des non-Européens de travailler au Luxembourg), le traitement des demandes prend trop de temps, répondent les deux hommes. «Heureusement, nous avons progressé à l'Université de Luxembourg, où pendant longtemps, les étudiants devaient repartir chez eux à la fin de leurs études...».

René Winkin a relativisé le débat sur la croissance qualitative, lui préférant une «croissance soutenable nourrie par les gains de productivité (travail et ressources)». «Le gouvernement doit mettre en place un cadre prévisible, non pas en terme de points de pourcentage de croissance mais d'objectifs! Que veulent-ils obtenir?»

«L'économie luxembourgeoise est une économie où j'importe, je transforme et j'exporte. Nous devons faire un effort didactique pour faire comprendre le modèle entrepreneurial aux hommes politiques», dit encore le président de la Fédil. «Ce n'est pas possible de répondre aux mesures américaines par des mesures européennes! Nous avons plus à y perdre, l'Europe a plus à y perdre, parce que les Etats-Unis peuvent mieux fonctionner seuls que nous.»

Une production en hausse de 7%

«En matière de fiscalité, il convient de rester agiles afin de garder un cadre incitatif à l'investissement dans le contexte de la transposition des mesures BEPS/ATAD», ont-ils répété à Etienne Schneider hier soir, convaincus qu'il existe des marges de manoeuvres pour attirer investisseurs et industriels, notamment autour de la propriété intellectuelle.

Malgré les difficultés et la double perspective du règlement européen sur la protection des données et des élections législatives, la production industrielle a augmenté de 7% l'an dernier, principalement grâce aux bons résultats dans les domaines des matériaux de construction, des produits métalliques et de la sidérurgie. Dix sociétés ont annoncé pour près de 900 millions d’euros d'investissements et plus de 500 nouveaux emplois. Signe que la vieille dame a encore des ressources!