L’entreprise américaine de système de services de paiement, et le Fonds national de la recherche du Luxembourg, cofinanceront une chaire de recherche dédiée notamment aux paiements autonomes et fiables.

Wirtschaft 3 Min.

PayPal et le FNR s'allient dans les services financiers numériques

Marc AUXENFANTS L’entreprise américaine de système de services de paiement, et le Fonds national de la recherche du Luxembourg, cofinanceront une chaire de recherche dédiée notamment aux paiements autonomes et fiables.

Présentation à Belval lundi de la chaire Pearl dédiée aux services financiers digitaux.

Cofinancée par PayPal, l’entreprise américaine de système de services de paiement, et par le Fonds national de la recherche du Luxembourg (FNR), la collaboration public-privé constitue une première dans le domaine.

Recherche et innovation

Dédiée à la recherche, et dotée d’une enveloppe de cinq millions d’euros sur une période de cinq ans, la charge universitaire sera hébergée au Kirchberg, dans les locaux de l’Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (SnT), un centre interdisciplinaire de l'Université du Luxembourg.

Elle aura pour objectif de concilier recherche technique et développements liés aux innovations économiques, financières et réglementaires.

Son nouveau directeur, l'Allemand Gilbert Fridgen (né en 1980), prendra ses fonctions le 1er janvier 2020.

Cet ex-professeur d’informatique d’entreprise et de gestion de l’informatique durable de l'Université de Bayreuth, et ancien de l’Institut Fraunhofer, est considéré comme un expert en technologie blockchain, et en ingénierie des systèmes.

Gilbert Fritgen dirigera la PayPal-FNR PEARL Chair en services financiers numériques en janvier prochain. Guy Wolff

Méthodes de paiement autonome

La feuille de route du projet devrait entre autres inclure le développement de nouvelles opportunités de services financiers, à la fois pour la blockchain, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets, dans les secteurs privé et public.

Elle sera également axée sur la recherche dédiée aux méthodes de paiement autonomes fiables. «Les principaux objectifs de mon groupe comprendront la compréhension de la transformation numérique dans divers secteurs, la conception des solutions de transformation dans les domaines de la technologie financière et de la réglementation, ainsi que le développement des principes généralisables sur ce qui fait la qualité d'un design», a précisé le nouveau directeur.

Les principaux objectifs de mon groupe comprendront la compréhension de la transformation numérique dans divers secteurs Gilbert Fridgen

Pour sa part, Dan Schulman, le président et CEO de Pay Pal, a ajouté: «la nouvelle chaire témoigne de notre détermination à nouer des partenariats avec des gouvernements, des régulateurs et des experts universitaires, afin de mieux comprendre comment la technologie peut transformer les services financiers dans l’intérêt de tous».

Dan Schulman, le CEo de PayPal cofinancera la chaire de recherche luxembourgeoise Guy Wolff

Technologies essentielles

«Nous soutenons l’ambition du gouvernement de faire du Luxembourg un leader mondial des services financiers numériques innovants», a poursuivi le CEO de symantec, la société californienne de logiciels antivirus.

Interrogé sur la quote-part de son groupe au financement de la chaire, ce dernier n'a pas souhaité répondre.

La nouvelle chaire témoigne de notre détermination à nouer des partenariats avec des gouvernements, des régulateurs et des experts universitaires, Dan Schulman

De son côté, le ministre luxembourgeois des finances, Pierre Gramegna, a rappelé que la technologie financière, et en particulier la blockchain, la technologie de comptabilité distribuée (DLT) et l'intelligence artificielle étaient essentielles pour le développement futur de la place financière de Luxembourg.

«En encourageant la recherche et en identifiant de nouvelles opportunités dans le domaine des services financiers numériques, ce partenariat public-privé contribuera aux efforts du pays pour rester à la pointe de l’innovation dans le secteur financier».

La nouvelle chaire est la neuvième inscrite au programme Pearl du FNR. Celui-ci offre aux instituts de recherche luxembourgeois des financements leur permettant d'attirer au Luxembourg des chercheurs et des scientifiques de renom, dans des domaines d’importance stratégique.

"Nous avons toujours su anticiper" Finance verte, fintech et AIIB: le ministre des Finances Pierre Gramegna fait le tour des problématiques qui concernent la place financière.

Son objectif: accélérer le développement et le renforcement de la recherche au Grand-Duché.