Von Laurent Schmit

Bisher sind Verbraucher eng an ihre Hausbank gebunden, wenn sie mit Karte, im Internet oder mobil bezahlen wollen. Das gleiche gilt für das Onlinebanking. Am 13. Januar tritt die zweite EU-Zahlungsrichtlinie (PSD2) in Kraft, die den Markt aufwirbeln wird. Allerdings ist Luxemburg bei der Umsetzung der Richtlinie in Verzug. Die Bankenvereinigung ABBL rechnet aber noch mit einer Umsetzung in diesem Jahr.

Neu ist vor allem, dass Banken Drittanbietern den Zugang zu Bankkonten gewähren müssen, falls der Kunde das wünscht ...