Seit diesem Monat funktioniert die Payconiq-Zahlungsanwendung auf den meisten Terminals in Luxemburg.

Bezahldienste in Luxemburg

Payconiq und Worldline besiegeln Partnerschaft

Ab November 2021 ist die überwiegende Mehrheit der Zahlungsterminals in Luxemburg mit den Payconiq-Zahlungsanwendungen der Wordline-Partnerbanken kompatibel. Das gaben die beiden Unternehmen in einer Pressemitteilung am Montag bekannt.



Payconiq International und Servipay schließen sich zusammen Eine gemeinsame Plattform zum kontaktlosen Zahlen soll auch die Einhaltung der Hygiene-Regeln einfacher machen.

Für Payconiq-Nutzer in Luxemburg sei dies ein neuer Schritt in der Nutzung des mobilen Bezahlens, das zunehmend in allen Arten von Unternehmen präsent ist, so die Firmen. Die Zahlung mit Payconiq erfolgt durch Scannen des auf dem Terminalbildschirm angezeigten QR-Codes mit einer der Anwendungen der Partnerbanken. Für Händler sei keine zusätzliche Infrastruktur erforderlich. Alle Transaktionen würden von Worldline über dessen Zahlungsterminal abgewickelt.

