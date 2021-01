Eine gemeinsame Plattform zum kontaktlosen Zahlen soll auch die Einhaltung der Hygiene-Regeln einfacher machen.

Payconiq International und Servipay schließen sich zusammen

Thomas KLEIN

Die beiden luxemburgischen Finanzdienstleister Payconiq International und Servipay schließen sich zusammen, um einen gemeinsamen Zahlungsdienst anzubieten. Das verkündeten die beiden Unternehmen am Mittwoch.

Ziel der Partnerschaft sei es, “das Leben des Einzelhandels vereinfachen und das Bezahlen per Smartphone im Großherzogtum schneller vorantreiben”. So zeigt das neue elektronische Zahlungsterminal von Servipay ab sofort die QR-Codes von Payconiq auf seinen Displays an.

Mit der Vereinheitlichung des kontaktlosen Zahlens werde auch die Einhaltung der coronabedingten Hygiene-Regeln, schreiben die Unternehmen.

