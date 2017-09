par Thierry Labro

Les maîtres-sushi mettent parfois des années à maîtriser la cuisson du riz. Le sucre, le vinaigre et le sel avec lesquels le grain rond et blanc doit être mélangé garantissent que le sushi soit compact mais pas collant.

Seulement, la probabilité de manger du riz japonais au Luxembourg est de plus en plus faible. Le Japon n'est plus que le 31e exportateur de riz avec 0,2 % du total mondial, très loin du Vietnam (26,7 %), de la Thaïlande (21,9 %) et des Etats-Unis (9,6 %).

Le Luxembourg n'importe pas du tout de riz japonais ...