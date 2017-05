(ndp) - Die Luxemburger Regierung will bekanntlich ab dem Jahr 2020 das Ziel Nullemissionen im innerstädtischen Verkehr umsetzen und keine Busse mit herkömmlichem Antrieb mehr beschaffen. Daher hat sich Voyages Emile Weber nun entschieden, aktiv an der Entwicklung innovativer Antriebe in Linienbussen mitzuwirken. Das Unternehmen unterzeichnete jüngst eine Vereinbarung mit MAN Truck & Bus und Losch Luxembourg zur Gründung einer Entwicklungspartnerschaft. Das Ziel dieser Zusammenarbeit bestehe darin, "im Bereich Elektromobilität die Entwicklung eines TCO optimierten Zero-Emission-Konzepts zu erreichen", heißt es. Im Rahmen der Kooperation sind unter anderem Workshops zu den Anforderungen an eBusse geplant. Zudem werden vier batterieelektrische Stadtbusse zum beiderseitigen Erkenntnisgewinn im Fuhrpark von Emile Weber zum Einsatz kommen.



Start der Serienproduktion



„Wir erwarten, bei der Entwicklung unserer eMobility Lösungen von den Praxiserfahrungen des Betreibers Voyages Emile Weber profitieren zu können“, kommentierte Stefan Sahlmann, Head of Product Marketing City Bus & Transport Solutions bei MAN Truck & Bus. MAN plant Ende 2019 den Start der Serienproduktion. Durch die langjährige Erfahrung mit elektrifizierten Antriebssträngen und Komponenten beim MAN Lion's City Hybrid sei MAN Truck & Bus "bestens aufgestellt, um den Verkehrsbetrieben eine praxistaugliche und effiziente Lösung auch im Bereich Elektrobus zur Verfügung zu stellen". Dabei setze das Unternehmen auf ein modulares Konzept, bei dem die Anzahl der Energiespeichermodule je nach erforderlicher Reichweite und Transportkapazität gewählt werden kann.