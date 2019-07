Nach zweijährigem Testbetrieb verschwinden die autonom fahrenden Shuttlebusse wieder aus dem Stadtbild des Bankenviertels Paris-la Défense.

Pariser Bankenviertel stoppt Betrieb von fahrerlosen Bussen

(jt) - Die Bürostadt Paris-la Défense hat den Testbetrieb mit fahrerlosen Bussen des Herstellers Navya zwei Jahre nach Einführung gestoppt. "Die Bilanz ist nicht zufriedenstellend", heißt es in einer Pressemitteilung der öffentlichen Einrichtung, aus der die Zeitung "Le Monde" zitiert. Die Busse wurden von der SNCF-Tochter Keolis betrieben.

Das System sei nicht in der Lage gewesen, sich an Veränderungen im städtischen Umfeld wie Weihnachtsmärkte, Bauarbeiten oder Food Trucks anzupassen. Auch mit der Technik und Kommunikation habe es in den Hochhäuserschluchten von La Défense einige Probleme gegeben. Zudem wurde das Ziel der vollständigen Autonomie nicht erreicht – an Bord der Gefährte muss immer ein "Opérateur de secours" anwesend sein.

Das Scheitern des Projekts zeige, schreibt "Le Monde", dass die autonomen Shuttles bisher nicht über die Eigenschaften eines "zuverlässigen, komfortablen und regelmäßigen Transportdienstes" verfügten. Hinzukomme, dass die Elektrobusse nicht schneller unterwegs seien als Fußgänger.

Auch Luxemburg experimentiert seit einiger Zeit mit fahrerlosen Bussen. Im Pfaffenthal in der Hauptstadt und in der Industriezone Contern sind ebenfalls kleine Elektroshuttles der Marke Navya, jeweils mit einer ausgebildeten Begleitperson an Bord, unterwegs. Der Betreiber Sales-Lentz zog kürzlich ein positives Zwischenfazit und will demnächst zwei neue Strecken in Betrieb nehmen.