Paris baut „Supermetro“ mit luxemburgischer Hilfe

200 Kilometer Tunnel und 68 Bahnhöfe: Frankreich macht sich für die Zukunft fit – beteiligt ist auch das luxemburgische Geotechnikunternehmen Eurasol.

Baucontainer, Betonmaschinen, ein Paar Kräne – auf der Baustelle im südwestlichen Pariser Vorort Boulogne-Billancourt laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Einige Facharbeiter in Schutzkleidung bedienen zwei Bohrmaschinen, die sich scheinbar mühelos immer weiter in den Boden hineindrängen.

Mittendrin und alles im Blick: Robert Heintz. Der 65-Jährige steht im geschäftigen Treiben der Baustelle, die sich direkt neben dem künftigen Bahnhof Pont de Sèvres befindet. Der Luxemburger Geologe blickt über die Versuchsparzelle und beobachtet die Mitarbeiter bei der Bedienung „seiner“ Bohrmaschine: „Wenn alles nach Plan läuft, sind wir heute Abend mit unseren Baugrundprüfungen fertig.“

Robert Heintz und Sohn Philippe arbeiten zusammen in der Firma. Foto: Chris Karaba

Die Luxemburger Firma Eurasol führt seit vier Wochen Probebohrungen für den Bau der künftigen Metrostation der Linie 15 am Pont de Sèvres durch. In den Bohrlöchern werden mit einem sogenannten Pressiometer die Verformungskennwerte und die Grundbruchfestigkeit des Bodens bestimmt – und zwar in unterschiedlichen Tiefen. Zeigen die Ergebnisse der Messungen eine genügend hohe Bodenfestigkeit, können die riesigen Tunnelbohrmaschinen bald anfangen, in 30 Metern Tiefe durch den Untergrund der Region Ile-de-France zu fräsen, um die Röhre für die neue Metrolinie anzulegen.

Die Bauarbeiten haben bereits 2015 begonnen – bis 2030 sollen 68 Bahnhöfe sowie ein 200 Kilometer langes Streckennetz für voll automatisierte U-Bahnen angelegt werden.

„Grand Paris Express" (GPE) – so lautet der Name des gigantischen und mit Abstand größten Infrastrukturprojektes in Europa. Die Bauarbeiten haben bereits 2015 begonnen – bis 2030 sollen 68 Bahnhöfe sowie ein 200 Kilometer langes Streckennetz für voll automatisierte U-Bahnen angelegt werden. Zum Vergleich: Das bestehende Pariser Verkehrsnetz umfasst unter Einbeziehung aller Metro-, Straßenbahn- und S-Bahn-Linien rund 400 Kilometer.





Das die Hauptstadt umkreisende Netz kündigt sich vielversprechend an: Ziel ist, unnötige Reisen durch das Stadtzentrum zu vermeiden, was zu einer drastischen Verkürzung der täglichen Fahrtzeiten führen soll. Ein Beispiel: Wer derzeit etwa von Porte de Sèvres nach Orly will, muss eine Fahrt von 63 Minuten in Kauf nehmen; dank der künftigen, zentral liegenden Metro-Linie 15 sind es nur noch 24 Minuten. Zum Geschäftsviertel La Défense sind noch 13 Minuten nötig, gegen derzeit 30.

Bauprojekt der Superlative

Das ehrgeizige Bauprojekt ist ein wichtiger Meilenstein für die Mobilität der französischen Metropole. Pro Tag sollen zwei Millionen Fahrgäste an Bord des „Grand Paris Express“ einsteigen. Die Kosten für die Verlängerung der bestehenden Metrolinien 11 und 14 sowie für die völlig neu zu schaffenden Linien 15, 16, 17 und 18 werden auf bis zu 35 Milliarden Euro geschätzt.

Das Projekt wird von den Planern auch als „supermétro automatique régional“ bezeichnet. Auf den vier neuen und den beiden verlängerten Linien wird nämlich eine neue Generation von fahrerlosen und computergesteuerten U-Bahn-Zügen eingesetzt, die während der Stoßzeiten in einem Abstand von nur 90 Sekunden fahren sollen.

Der Kundenservice wird auch deutlich erweitert: An jedem Bahnhof soll künftig eine einheitliche Klangarchitektur herrschen – vom Schließsignal der Türen bis zu den Geräuschen der Fahrkartenautomaten. Dazu sollen mehr kundenrelevante Informationen auf den Anzeigetafeln der Stationen zur Verfügung stehen; so wird künftig nicht nur zu lesen sein, wann der nächste Zug eintrifft, sondern auch, in welchen Abteilen noch freie Plätze zu finden sind.

Kniffelige Aufgaben

Am Pont de Sèvres, nahe am Park Saint-Cloud, sind die Bauarbeiten für den Bahnhof der Linie 15 bereits in vollem Gange. Dabei stehen die Bauingenieure vor kniffeligen Herausforderungen. „Das Problem beim Bau dieses Abschnitts liegt darin, dass die Tiefbauarbeiten in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses ,Le Trident‘ erfolgen. Es werden daher alle erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen, um mögliche Bewegungen und Schäden am Gebäude zu verhindern“, erklärt Gérard Cardona, stellvertretender Generaldirektor von „Soletanche Bachy Fondations spéciales“.

Das Tochterunternehmen von Vinci Construction, eine der weltweit führenden Spezialtiefbaufirmen, ist beim Projekt der Linie 15 an der Seite von Bouygues Travaux Publics mit von der Partie.

Das Wohnhaus "Le Trident". Foto: Chris Karaba

Als Beispiel für Schutzmaßnahmen nennt Cardona ein spezielles Mischverfahren, das angewendet wird, um den bestehenden Boden an Ort und Stelle zu verfestigen. Diese Technik, welche mittels Spezialbohrmaschinen den Untergrund bis 40 m Tiefe auflockert und gleichzeitig mit Zement injeziert, wird immer häufiger zur Verbesserung gering tragfähiger Böden sowie zur Verringerung der Durchlässigkeit von Böden eingesetzt.

Beim „Ménard Pressiometer Test“ (kurz PMT) handelt es sich um einen Bohrlochaufweitungsversuch.

„Das Verfahren ermöglicht signifikante Verbesserungen der mechanischen und physikalischen Parameter des Bodens, da dieser nach der Durchmischung mit Zement oder anderen Bindemitteln zu einem betonähnlichen, sogenannten Soil-Mix (,Boden-Mix‘) wird“, erklärt Bauingenieurin Mathilde Bonnet. „Das verbesserte Bodenmaterial weist dabei grundsätzlich höhere Festigkeiten und Steifigkeiten sowie geringere Durchlässigkeiten als der natürliche Boden auf“, sagt sie.

Mathilde Bonnet Foto: Chris Karaba

„Um die Effizienz dieses Verfahrens nachzuweisen, führen wir am erhärteten Boden-Zementgemisch Kontrollproben und insbesondere sehr gezielte Druckprüfungen durch.“

Das technische Know-how aus Luxemburg ist an dieser Stelle gefragt. Die Firma Eurasol ist das erste Luxemburger Geotechnikunternehmen, welches 1962 gegründet wurde und seither auf die Pressiometer-Technik spezialisiert ist. Ihr Erfinder, der Franzose Louis Ménard, war einer der Aufsichtsratsmitglieder. „Der derzeitige Generaldirektor Robert Heintz ist sicherlich einer der besten Spezialisten in der Pressiometer-Technik“, sagt Gérard Cardona.

Gérard Cardona Foto: Chris Karaba





Beim „Ménard Pressiometer Test“ (kurz PMT) handelt es sich um einen Bohrlochaufweitungsversuch. Das Meßprinzip besteht darin, daß auf eine Bohrlochwand eine stufenweise zunehmende Pressung ausgeübt wird und die dadurch verursachten Deformationen sowie die Grundbruchfestigkeit gemessen werden.

Es handelt sich im Grunde um einen Materialprüfversuch mittels einer im Bohrloch plazierten aufblähbaren Sonde, welche von der Oberfläche aus mit einem Kontrollapparat gesteuert wird. In dem erhärteten felsähnlichen Boden-Zementgemisch kommt ein spezieller Hochdruckpressiometer zum Einsatz an dessen Entwicklung die Firma Eurasol beteiligt war.



Am Pont de Sèvres wurde an drei Stellen bis zu 39 Meter tief gebohrt. Benutzt wurden Bohrstangen von je 1,5 Metern Länge, die übereinander geschraubt ein Kernrohr in den Untergrund drehen. Nachdem die Bohrkerne aus dem Kernrohr entnommen und in Kernkisten ausgelegt sind wird die Pressiometersonde in das Bohrloch plaziert. „Bei den zwei ersten Versuchsreihen konnten wir positive Ergebnisse erzielen“, erklärt Robert Heintz.

„Die Resultate der Versuche welche im dritten Bohrloch ausgeführt wurden sind noch zu interpretieren“. Das Auswertungsverfahren ist vergleichsweise schnell: Ein endgültiges Ergebnis liegt bereits am nächsten Tag vor.

Der Bau des Tunnels liegt in unmittelbarer Nähe eines Gebäudes. Foto: Chris Karaba

Dass das Projekt am Pont de Sèvres eine Verzögerung von mindestens sechs Monaten hat, daraus macht Gérard Cardona kein Geheimnis. „Bei solchen Großbauprojekten ist das nicht ungewöhnlich. Die Herausforderung besteht darin, einen Großteil dieses neuen Verkehrsnetzes noch vor den Olympischen Spielen im Jahr 2024 fertigzustellen.“