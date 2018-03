Auf dem Grundstück der ehemaligen Pulverfabrik in Kockelscheuer entsteht, nach mehr als 15 Jahren der Vorbereitung, eine Gewerbezone mit besonderem Flair.

ParcLuxite: Startschuss mit Verzögerung

Mehr als 15 Jahre hat es gedauert, um dieses Projekt in die Tat umzusetzen. Die treibende Kraft dahinter war Charles-Louis Ackermann, Präsident der Accumalux-Gruppe und Verwaltungsratsvorsitzender der Poudrerie de Luxembourg. Er ist Herr über ein 65 Hektar großes Areal inmitten des Waldes in Kockelscheuer. 1906 wurde dort die Poudrerie de Luxembourg gegründet, die Sprengstoff für Minen und Steinbrüche herstellte. Zur Poudrerie gehörten mehr als 50 Gebäude, plus Häuser für die Angestellten, ein eigener Wasserturm, eine Stromzentrale, und sogar eine eigene Privatschule für die Kinder der Angestellten.

Die Firma Mabilux (oben) hat sich als erste in Kockelscheuer niedergelassen. Gleich gegenüber stehen noch Überreste der alten Pulverfabrik. Am unteren Ende des Geländes wurde nun Luxite One fertiggestellt. (Fotos: Geoportail, Guy Jallay)



Heute stehen nur noch einige wenige Gebäude, die an diese Zeit erinnern. Und Sprengstoff wird hier schon lange nicht mehr hergestellt. Denn: Mit der Schließung der Gruben ließ die Nachfrage nach Sprengstoff immer weiter nach, und so entstand aus der Poudrerie die heutige Accumalux. Seit 1976 werden dort Gehäuse für Batterien aus Polypropylen hergestellt.



Charles-Louis Ackermann hat es geschafft: Sein Herzensprojekt ParcLuxite nimmt endlich Gestalt an. Foto: Guy Jallay

Ähnlich wie sein Vater Mitte der 1970er-Jahre, entschloss sich Charles-Louis Ackermann, ganz neue Wege zu gehen, indem er das Projekt ParcLuxite ins Leben rief. Aufwendige Studien zur Beschaffenheit des ehemaligen Industriestandortes und zu den Auswirkungen, die das Projekt auf die Umwelt haben könnte, zogen sich über viele Jahre hin, bevor die Arbeiten beginnen konnten.

Das zeigte sich besonders eindrucksvoll, als Charles-Louis Ackermann, bei der offiziellen Eröffnung des Parks am Freitag, einen amtierenden und zwei ehemali-ge Wirtschaftsminister begrüßen konnte, die alle drei zeitweise mit dem Projekt betraut waren.



Und so erklärte Minister Etienne Schneider in seiner Ansprache auch, dass er den Park nur einweihen könne, weil Charles-Louis Ackermann „en zéie Brudder“ sei. Doch am Ende erfüllt sich Ackermann damit einen Traum. „Seit ich mir das Silicon Valley in Kalifornien angeschaut habe, möchte ich dieses Projekt hier umsetzen.“



Die Idee: einen Arbeitsplatz schaffen, der zur Lebensqualität der Menschen beiträgt. In Planung sind daher auch eine Kindertagesstätte und ein Restaurant. Zudem soll das Gelände rund um die Gebäude so angelegt werden, dass es von den Mitarbeitern zum Spazieren oder Joggen genutzt werden kann. Um dieses Arbeitsklima zu schaffen, dürfen Unternehmen, die sich im ParcLuxite niederlassen wollen, keinen Lärm oder Schadstoffemissionen verursachen. „Wir nehmen uns viel Zeit, die Unternehmen auszuwählen, und legen großen Wert darauf, dass die Architektur der einzelnen Gebäude stimmig ist“, erklärt Ackermann.



Die erste Firma, die sich auf dem Grundstück der ehemaligen Pulverfabrik niedergelassen hat, ist Mabilux. Das Unternehmen fertigt Stahlkonstruktionen für Gebäude.



Arthur Sinner (ehemaliger Bürgermeister, Roeser), François Bausch (Infrastrukturminister), Robert Goebbels (ehemaliger Wirtschaftsminister), Etienne Schneider (Wirtschaftsminister), Tom Jungen (Bürgermeister), Charles-Louis Ackermann und Jeannot Krecké (ehemaliger Wirtschaftsminister) (v.l.n.r.). Foto: Guy Jallay

Am Freitag wurde nun das Gebäude Luxite One eingeweiht. Dort sollen zukünftig junge Unternehmen aus dem Bereich der Umwelttechnologien Platz finden. Bauherr war die Poudrerie selbst. Das Wirtschaftsministerium habe lediglich eine Mietgarantie gegeben, erklärte Mario Grotz, Leiter der Abteilung für Forschung, geistiges Eigentum und neue Technologien.



Der erste Mieter von Luxite One ist die Baufirma BAM Lux. Sollte es eine entsprechende Nachfrage geben, schließt Charles-Louis Ackermann nicht aus, noch ein Gebäude dieser Art zu errichten. Derzeit sei man aber mit rund 20 Unternehmen im Gespräch, die sich möglicherweise im ParcLuxite niederlassen werden. „Die Grundstücke werden alle mit einem Erbpachtvertrag über rund 30 Jahre vermietet.“ So bleibt die Poudrerie Eigentümerin der Grundstücke.



Neben Luxite One entsteht derzeit das Gebäude des Ingenieurbüros Schroeder & Associés, wo später etwa 400 Mitarbeiter arbeiten werden. Foto: Guy Jallay

Das ganze Projekt ist in drei Bauphasen aufgeteilt. Die erste Phase bestand darin die nötige Infrastruktur zu schaffen und etwa 16 Parzellen von insgesamt 34.400 Quadratmetern Bebauungsfläche zu schaffen. Charles-Louis Ackermann rechnet damit, dass am Ende mehr als 2.000 Menschen dort arbeiten werden. Die Pläne für den zweiten Teil des Areals könnten noch in diesem Jahr fertiggestellt werden, erklärte der Accumalux-Chef, sodass Anfang 2019 die Bauarbeiten beginnen könnten.