Bis Jahresende bleibt die 19-Tages-Regelung mit Deutschland zur Abführung der Lohnsteuer ausgesetzt.

Pandemiebekämpfung

Lohnsteuerregelung für deutsche Pendler verlängert

Luxemburg und Deutschland verlängern das Verständigungsabkommen zur Besteuerung der Telearbeit bis zum 31. Dezember 2021. Das schreibt das Finanzministerium am Montag in einer Pressemitteilung.

Normalerweise dürften Arbeitnehmer mit deutschem Wohnsitz maximal 19 Tage in Luxemburg von zuhause arbeiten. Überschreiten sie diese Schwelle, müssen sie die Lohnsteuer anteilig im Wohnsitzland abführen. „Die Vereinbarung, die Anfang April 2020 getroffen wurde, sieht vor, dass Arbeitstage in denen die Arbeitnehmer aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ihre Tätigkeit von ihrem Hauptwohnsitz in Telearbeit ausüben, als Arbeitstage in dem Staat gelten können, in dem die Tätigkeit üblicherweise ausgeübt worden wäre“, schreibt das Ministerium. Arbeitnehmer mit deutschem Wohnsitz dürfen also weiterhin ihre Lohnsteuer zu dem niedrigeren Satz in Luxemburg abführen, selbst, wenn sie die 19 Tage im Homeoffice überschreiten.

Aktuell arbeiten etwa 50.000 deutsche Pendler im Großherzogtum. Bereits im Juni war verkündet worden, dass eine entsprechende Ausnahmeregelung für die Sozialversicherung bis Jahresende verlängert wurde.



