Die Kinokette verbucht einen Verlust von 69 Millionen Euro. Auch für den Luxemburger Markt steht unter dem Strich ein Minus.

Pandemie beschert Kinepolis deutliche Verluste

Thomas KLEIN Die Kinokette verbucht einen Verlust von 69 Millionen Euro. Auch für den Luxemburger Markt steht unter dem Strich ein Minus.

Die Pandemie hat die belgische Kinokette Kinepolis schwer getroffen. Der Konzern, der auch zwei Kinos in der Hauptstadt und eins in Esch/ Alzette betreibt, verzeichnete im vergangenen Jahr einen Verlust von knapp 69 Millionen Euro nach Steuern. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht hervor.

Im Vorjahr hatte noch ein Gewinn von gut 54 Millionen Euro verbucht werden können. Der Konzern macht für den Einbruch vor allem die Schutzmaßnahmen und Zwangsschließungen von Kinos im Kampf gegen das Corona-Virus verantwortlich. Daneben kritisiert der Konzern die Filmstudios dafür, dass sie potenzielle Blockbuster wie den neuen James-Bond-Film in der Pandemie zurückhalten oder direkt auf Streaming-Plattformen veröffentlichen.

Das alles bietet das LuxFilmFest 2021 Filme aus aller Welt, eine Reise rund um den Globus und quer durch alle Genres. An diesem Donnerstag geht's los.

So schrumpfte die Zahl der Besucher der Kinos der Gruppe weltweit von etwa 40 Millionen 2019 auf zwölf Millionen im vergangenen Jahr. In Luxemburg fiel die Zahl der Kinogänger von 980.000 auf 290.000, ein Rückgang von rund 71 Prozent. Entsprechend verbucht der Konzern auch im Luxemburger Markt einen Verlust von 876.000 Euro.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.