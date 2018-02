Loic Gindre ist neuer Leiter des Geschäftsbereiches Luxemburg. Einen eigenen Länderchef für das Großherzogtum gibt es bereits seit einigen Wochen nicht mehr. Der bisherige Amtsinhaber Daniel Kohl hat Panalpina offenbar verlassen.

Panalpina Luxemburg unter neuer Führung

Andreas Adam Loic Gindre ist neuer Leiter des Geschäftsbereiches Luxemburg. Der bisherige Länderchef für das Großherzogtum, Daniel Kohl, hat Panalpina offenbar verlassen.

Überraschender Kurswechsel beim Schweizer Transport- und Logistikunternehmen Panalpina in Luxemburg. Zum 1. April 2017 hatte Daniel Kohl erst die Nachfolge von Helmuth Scholz als Country Manager Luxemburg angetreten. Mitte Februar 2018 übernahm nun Loic Gindre diese Aufgabe, nennt sich nun aber "Business Unit Manager", also in etwa Geschäftsbereichleiter.



Einen eigenen Länderchef für das Großherzogtum gibt es bei Panalpina bereits seit einigen Wochen nicht mehr. Diese Aufgabe wird vom bisherigen Länderchef für Belgien, Bruno Jacques, zusätzlich übernommen. Dieser nennt sich nun "Country Managing Director Panalpina Belgium & Luxemburg".



Bisheriger Länderchef nun bei Arthur Welter



Daniel Kohl hat Panalpina offenbar verlassen, um als "Senior Executive Advisor" für das Speditionsunternehmen Arthur Welter in Leudelingen zu arbeiten.

Bei Panalpina war am Dienstag zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. In der Vergangenheit hatten die Verantwortlichen bereits mehrfach unterstrichen, in Luxemburg im Luftfrachtbereich neben Pharmazeutika gerne das Geschäft mit verderblicher Ware voranzubringen, wie Früchte oder Blumen, was jedoch mangels erforderlicher Rahmenbedingungen noch häufig über Maastricht und Amsterdam erfolge.



Panalpina will Geschäft mit verderblicher Ware voranbringen



Besonders wurde dabei stets auf die Notwendigkeit einer einheitlichen elektronischen Anlaufstelle, der "Single Window for Logistics" am Flughafen verwiesen, die bis dato in Luxemburg noch immer nicht voll operationell ist.



Der neue Mann bei Panalpina Luxemburg, Loic Gindre, hat einige Erfahrung im Geschäft mit Frischeprodukten und war unter anderem Carrier Manager bei Adelantex in Zaventem. Die Spezialisten für verderbliche Waren, Adelantex und AD Handling, waren 2017 von Panalpina übernommen worden, was die Ambitionen der Schweizer in diesem Bereich unterstreicht.