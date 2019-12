Zustelldienste kämpfen mit der steigenden Zahl von Onlinebestellungen. Dazu sind gute Logistik und Sonderschichten nötig.

Paketflut unter dem Weihnachtsbaum

Fünf Tage vor Weihnachten setzt die Panik ein. Das Fest der Liebe steht vor der Tür und, trotz aller Vorsätze, die Geschenke dieses Jahr schon im August zu besorgen, man hat: nichts.

Michael Billert, als Abteilungsleiter verantwortlich für die Paketverteilung





Glücklicherweise ermöglichen es Onlineversandhäuser wie Amazon, mit wenigen Mausklicks alle Weihnachtseinkäufe innerhalb von Minuten von der Couch zu erledigen; oft verbunden mit dem Versprechen der Lieferung am nächsten oder manchmal sogar am selben Tag.

Dass das möglich ist, liegt nicht nur an dem ausgefeilten Logistiksystem der Onlinehändler, sondern auch an den Paketdiensten, die in der Weihnachtszeit Sonderschichten schieben. So verarbeitet die Post in ihrem Paketzentrum in Bettemburg normalerweise etwa 15.000 Sendungen am Tag. In der Weihnachtssaison, die im November startet und bis Ende Dezember geht, wächst das Volumen auf ungefähr 23.000 Pakete an.

„Der Höhepunkt des Jahres ist normalerweise der 4. Dezember, also kurz vorm Nikolaustag. Da hatten wir etwa 30.000 Pakete zu verarbeiten“, schätzt Michael Billert, als Abteilungsleiter verantwortlich für die Paketverteilung.

Zusätzliches Personal

Natürlich sei es nicht einfach, solche Spitzen zu bewältigen, betont Billert, aber die Post hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um dennoch einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen: „Zunächst mal verstärken wir in der Vorweihnachtszeit unser Personal hier im Paketzentrum; zum einen mit Mitarbeitern der Post, zum anderen aber auch wie üblich in der Logistikbranche mit Personal von Zeitarbeitsfirmen“, erklärt Billert.





Ab November erhöht sich die Zahl der zu verarbeitenden Pakete von durchschnittlich 15 000 auf 23 000 pro Tag. claude piscitelli

Es sei wichtig, das frühzeitig einzuplanen, denn es benötige zwischen einer und zwei Wochen Einarbeitungszeit, bis die neuen Mitarbeiter voll einsatzfähig seien, so der Abteilungsleiter. Je nach Schichten beschäftigt das Paketzentrum derzeit zwischen 15 und 30 Aushilfen zusätzlich.

Bessere Automatisierung

Trotz der höheren Belastung versichert Billert, dass sich die Fehlerquote auch in der Vorweihnachtszeit nicht erhöht. Ein wichtiger Grund dafür ist der zunehmende Grad der Automatisierung und Digitalisierung. „Mit jedem Paket, das wir nicht manuell verarbeiten müssen, erhöhen wir die Produktivität und senken die Zahl der Fehler“, so Billert.

Daher war auch eine der wichtigsten Investitionen diesen Jahres die Anschaffung einer neuen hoch technisierten Sortieranlage, die gebraucht in Spanien gekauft wurde. Die Anlage erfasst automatisch die Barcodes der Pakete oder liest die Adressen von den Etiketten aus. Abhängig von dem Empfänger und der Größe des Pakets gruppiert das System die Sendungen und weist sie direkt den entsprechenden Auslieferungen zu.

Um das zu vereinfachen, hat die Post mit einer Vielzahl von Großkunden einen Datenaustausch vereinbart und entsprechende Schnittstellen eingerichtet. So reicht der Anlage oft der Barcode, um die Sendungsadresse aus der Datenbank des Kunden zu erhalten. Umgekehrt haben sowohl Versender als auch Empfänger die Möglichkeit, den Status ihrer Lieferung über das Internet zu verfolgen.

Solche Vereinbarungen unterhält das Unternehmen beispielsweise mit Amazon oder mit großen Paketdiensten der Nachbarländer. „Wir bekommen von unseren Partnern auch entsprechende Prognosen für das Paketaufkommen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das sind oft nur grobe Annäherungen, aber hilft uns schon bei der Kapazitätenplanung“, erklärt Billert. „Aufgrund des gestiegenen Volumens würde das heute ohne Digitalisierung gar nicht mehr funktionieren.“

Die dritte Stellschraube, an der die Lieferdienste drehen können, um das Weihnachtsgeschäft zu bewältigen, ist die Zustellung. So hat die Post die Planung ihrer Routen verändert: Sendungen, die in Briefkästen passen, werden vom Briefträger auf seiner normalen Route zugestellt.

Flexiblere Formen der Zustellung

Daneben haben sich in den letzten Jahren flexiblere Formen der Zustellung etabliert: So hat die Post unlängst ihre hundertste Paketstation installiert, in der die Kunden selbst ihre Lieferungen abholen können. Außerdem können sie bestimmte Stellen, wie die Garage oder das Gartenhaus angeben, an denen die Zusteller Pakete ablegen können, wenn die Empfänger nicht zu Hause sind.

Dabei betont Billert, dass die Masse an Paketen nicht nur über Weihnachten zugenommen habe, sondern aufgrund des ständig steigenden Geschäfts der Versandhändler seit Jahren stetig wachse. So weist der Jahresbericht der Post für das Jahr 2014 noch 1,4 Millionen Paketsendungen aus, 2017 waren es bereits 3,4 Millionen. „Wir haben für dieses Jahr schon die ,Vier-Millionen-Marke‘ geknackt. Ich rechne bis Ende des Jahres mit insgesamt 4,1 bis 4,2 Millionen. Das wären dann nochmal knapp 600 000 mehr als im letzten Jahr“, schätzt Billert.



Zahl der Pakete nimmt deutlich zu

Diese Tendenz stellt nicht nur die Post fest, sondern auch die anderen Anbieter. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie des Institut luxembourgeois de régulation (ILR) nahm die Zahl der versandten Briefe 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent ab, während 11,6 Prozent mehr Pakete als 2017 verschickt wurden.

Insgesamt wurden im Großherzogtum im vergangenen Jahr etwa 9,95 Millionen Paketsendungen verschickt. Gleichzeitig kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass die Einnahmen pro Paket für die Zustelldienste abnehmen. So errechneten die Autoren einen durchschnittlichen Preis für eine Sendung von 5,35 Euro, ein Rückgang von 7,12 Prozent im Vergleich zu 2017.



„Natürlich gibt es die Erwartungshaltung, dass sich mit zunehmendem Automatisierungsgrad und steigendem Volumen die Preise verringern. Daher geht für uns der Deckungsbeitrag pro Paket etwas zurück“, erklärt Billert. „Aber im Großen und Ganzen können wir niedrigere Preise durch eine bessere Technik und Organisation ausgleichen. Wir können ganz gut davon leben“, scherzt er.