Nur Bargeld oder Payconiq

Paketdienste kassieren Mehrwertsteuer

Seit letztem Jahr wird bei Internetkäufen außerhalb der EU auch bei einem Wert unter 22 Euro die Mehrwertsteuer fällig.

Luxemburger, die über das Internet Waren aus Nicht-EU-Ländern bestellen, müssen seit dem 1. Juli 2021 auch dann Mehrwertsteuer abführen, wenn der Wert unter 22 Euro liegt. Die Befreiung unterhalb dieser Schwelle wurde mit der Mehrwertsteuer-E-Commerce-Richtlinie der EU aus dem vergangenen Jahr abgeschafft.

Viele Kunden, die aufgefordert wurden, die Steuern nachträglich zu entrichten, wunderten sich in der Folge, dass das nur mit Bargeld oder via Payconiq möglich war. Auf eine parlamentarische Anfrage der Piraten hin teilte das Finanzministerium am Mittwoch mit, dass die Mehrwertsteuer nicht vom luxemburgischen Zoll erhoben werde, sondern von dem Kurier-Express-Unternehmen oder der Post, die das Paket an die Käufer ausliefert.

Die Wahl der Zahlungsweise zur Aufhebung der Mehrwertsteuer beim Käufer hänge daher ausschließlich vom jeweiligen Kurier-Express-Unternehmen oder der Post ab. „Der Zoll greift in dieses Verfahren nicht ein. Bei der Post haben Käufer die Möglichkeit, die fällige Mehrwertsteuer entweder in bar oder elektronisch über Payconiq zu entrichten. Die Postboten sind mit einem Scanner ausgestattet, um beispielsweise Empfehlungen einzuscannen oder Kunden beim Empfang eines Pakets unterschreiben zu lassen“, schreibt Finanzminister Pierre Gramegna in seiner Antwort.

Diese Geräte können einen Payconiq QR-Code generieren, der dem Käufer die Möglichkeit gibt, die fällige Mehrwertsteuer elektronisch zu bezahlen. Diese Scanner verfügten nicht über eine Kreditkartenlesefunktion, so das Ministerium.

