Optimistisch bleiben: Der Aufschwung kommt

Der vergangene Sommer hat gezeigt, wie schnell am Ende eines Lockdowns Wachstum wieder zurückkehren kann.

Mitten in der zweiten Corona-Welle, während die Unsicherheit bei vielen Wirtschaftsakteuren äußerst hoch bleibt, und nun auch noch die britische Corona-Variante in Luxemburg festgestellt wurde, erscheint es zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht opportun, optimistisch in das Jahr 2021 zu blicken. Und dennoch... Der vergangene Sommer hat gezeigt, wie schnell am Ende eines Lockdowns Wachstum zurückkehren kann.

Der Stillstand im zweiten Quartal mit dem beispiellosen Schrumpfen der Wirtschaftsleistung um 7,8 Prozent hat die Wirtschaftsaktivität letztlich nur zurückgehalten ...