Optimisation fiscale: le Luxembourg se met en règle

La symbolique est évidente: la première loi que la nouvelle Chambre des députés a adoptée, mardi soir, est la transposition de la directive européenne contre l'optimisation fiscale agressive.

Quel est le point commun entre Fiat, Amazon et Engie?

Leur dossier fiscal a valu des ennuis au Luxembourg, au même titre que les LuxLeaks ou les Panama Papers, ces révélations sur les pratiques fiscales agressives de milliers de sociétés.

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le détournement des règles fiscales coûte de 100 à 240 milliards de dollars par an aux finances publiques, soit entre 4 et 10 % des recettes issues de l’impôt sur les sociétés dans le monde ...