Auf Anfrage des "Luxemburger Wort" sagte ein Vertragshändler in Luxemburg, der nicht genannt werden möchte, man habe zwar noch kein Kündigungsschreiben erhalten, sei aber nicht überrascht über die Maßnahme.

Opel kündigt sämtlichen Händlern in Europa

Auf Anfrage des "Luxemburger Wort" sagte ein Vertragshändler in Luxemburg, der nicht genannt werden möchte, man habe zwar noch kein Kündigungsschreiben erhalten, sei aber nicht überrascht über die Maßnahme.

(dpa/aa) - Der in der Sanierung steckende Autobauer Opel hat sämtlichen europäischen Händlern die Verträge gekündigt. Ziel seien neue Vereinbarungen, mit denen Leistung und Profitabilität des Handels gesteigert werden könnten, sagte am Dienstag ein Unternehmenssprecher in Rüsselsheim. In Europa werden demnach rund 1.600 Verträge gekündigt.

Auf Anfrage des "Luxemburger Wort" sagte ein Vertragshändler in Luxemburg, der nicht genannt werden möchte, man habe zwar noch kein Kündigungsschreiben erhalten, sei aber nicht überrascht über die Maßnahme. "Wir haben noch einen alten GM-Vertrag, der über die Jahre immer nach und nach aktualisiert wurde. Dass nach dem Wechsel von GM zu PSA nun neue Verträge aufgesetzt werden sollen, wundert mich nicht. Allerdings werde bei dieser Gelegenheit natürlich gerne von Herstellerseite profitiert, um bestimmte Vertragsbestandteile neu zu verhandeln."