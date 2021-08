Das Internet-Auktionshaus steigert die Erlöse deutlich, der Quartalsgewinn sinkt aber trotzdem.

eBay verliert an Schwung

Die Online-Handelsplattform eBay vermeldete am Mittwochabend nach US-Börsenschluss ein deutliches Umsatzplus im zweiten Quartal um 14 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar (2,3 Milliarden Euro). Der Gewinn ging jedoch um vier Prozent auf 675 Millionen Dollar zurück. Das Handelsvolumen sank im Vorjahresvergleich um sieben Prozent auf 22 Milliarden Dollar.

Auch die Zahl der aktiven Käufer schrumpft wieder: Stieg die Zahl der Käufer mit Beginn der Pandemie Anfang 2020 kräftig an auf 165 Millionen Ende 2020, so ebbt sie seitdem wieder ab auf inzwischen 159 Millionen Ende Juni dieses Jahres.

Fürs dritte Quartal geht eBay von einem Umsatz von 2,42 bis 2,47 Milliarden Dollar aus.

Von 2008 bis 2014 sprang der Umsatz des Internetauktionshauses von 8,5 auf 17,9 Milliarden Dollar in die Höhe. Seitdem lag er kontinuierlich bei rund acht Milliarden; 2020 schlug er auf mehr als zehn Milliarden aus.

Entwicklung stagniert

Der Gewinn, der in den letzten zehn Jahren zwischen zwei und drei Milliarden pendelte, erreichte 2020 5,6 Milliarden. Das Unternehmen reagiert häufiger mit Aktienrückkäufen, um den Börsenkurs stabil zu halten. Frisches Geld in die Kassen spülen sollen der Verkauf des Geschäfts in Korea sowie der einiger Unternehmensteile wie das Kleinanzeigen-Geschäft. Das Unternehmen selbst spricht von einer Verschlankung des Portfolios.

Europa-Ebay-Geschäft künftig über Kleinmachnow Die Handelsplattform Ebay wickelt ihre Geschäfte in Europa künftig nach deutschem Recht ab.

Am Onlinehändler MercadoLibre in Lateinamerika verkaufte eBay seinen Anteil von 20 Prozent 2016, kooperiert nach wie vor aber mit den Südamerikanern. PayPal stieg letztes Jahr mit einem Investment von 750 Millionen Dollar in MercadoLibre ein. Bis Mitte 2015 gehörte der Bezahldienst PayPal ebenfalls zu eBay. Er hat nach wie vor seinen Europasitz in Luxemburg, während 2018 die eBay Europe Sàrl aufgelöst und der Europasitz nach Kleinmachnow bei Berlin verlegt wurde. In Deutschland macht das Unternehmen 50 Millionen Euro Umsatz vor Großbritannien mit 40 Millionen.

Für letztes Jahr weist eBay Sàrl, das nun mit 19 Mitarbeitern als Bezahldienstleister des Unternehmens fungiert, einen Nettogewinn von 709.000 Euro aus. Laut Geschäftsbericht will eBay Sàrl seine Dienstleistungen in diesem Jahr unter anderem auf Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande ausweiten. Zum Vergleich: PayPal (Europe) Sàrl et Cie, die Bank des Onlinezahlungsdienstleisters PayPal im Großherzogtum, wies letztes Jahr einen Nettogewinn von 110,7 Millionen Dollar aus gegenüber 141,2 Millionen 2019.

Die Aktie von eBay hatte nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen nachbörslich mit Verlusten reagiert; gleichzeitig will die Onlineplattform weitere drei Milliarden Dollar zur Kurspflege durch den Rückkauf eigener Anteilsscheine aufwenden. Für das laufende Vierteljahr stellte die Auktionsplattform am Mittwoch ein Umsatzwachstum zwischen sechs und acht Prozent in Aussicht.

