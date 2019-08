«On dérange et bouscule les lignes»

Franck Chatillon, dirigeant de Greenwich Dealing, a créé sa filiale luxembourgeoise en août 2017 et ambitionne de faire du Luxembour le centre Europe de sa société.

Par Thomas Berthol

Il a un pied en Suisse, l’autre au Luxembourg. Spécialiste des services multi-actifs, Franck Chatillon a quitté le secteur bancaire pour créer fin 2013 sa société de gestion Greenwich Dealing Trading Group à Genève.

Désormais il manage également sa filiale luxembourgeoise installée depuis août 2017 dans le Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT) qui héberge des institutions financières et des innovateurs dans le secteur des fintechs ...