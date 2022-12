Erik von Scholz von Enovos rechnete am Donnerstag vor, welche Summen ein durchschnittlicher Haushalt dank staatlicher Hilfen einspart.

„Ohne staatliche Hilfe würde Gas 6.200 Euro im Jahr kosten“

Erik von Scholz von Enovos rechnete am Donnerstag vor, welche Summen ein durchschnittlicher Haushalt dank staatlicher Hilfen einspart.

(lm) – Die Gasversorgung für den aktuellen Winter ist gesichert, das verriet Generaldirektor von Enovos, Erik von Scholz, am Donnerstag gegenüber Radio 100,7.

Erik von Scholz ist Generaldirektor von Enovos. Foto: Guy Jallay

Die Gasspeicher Europas seien zu etwa 85 Prozent gefüllt. Insbesondere profitiere der Verbraucher jedoch von den von Regierungen beschlossenen Strom- und Gaspreisbremsen, weiß der Experte.

Bei einem durchschnittlichen Haushalt von drei Personen würden durch diese staatlichen Beihilfen erhebliche Summen eingespart werden. Beim Strom spare man in diesem Szenario etwa 540 Euro.

„Der Strompreis lag bereits seit Januar 2022 bei 850 Euro. Das sind gerade mal 2,5 Prozent mehr, als im Vorjahr, als die Preise sehr niedrig waren“, weiß von Scholz. Dieser Preis würde sich fürs Jahr 2023 nicht verändern, er wurde also eingefroren.

Rund 3.000 Euro statt 6.200 Euro

Beim Gas würden anhand dieser Maßnahmen bei einem durchschnittlichen Haushalt mit einem Mittelmaß an Energieeffizienz sogar etwa 3.200 Euro gespart. „Ohne staatliche Beihilfe, Stand Dezember, würde der Verbraucher etwa 6.200 Euro im Jahr bezahlen“, rechnet der Generaldirektor von Enovos vor. Dank der Hilfen in Höhe von etwa 3.200 Euro zahlt der Verbraucher nun also etwas weniger als die Hälfte der eigentlichen aktuellen Gaspreise.



Der Staat entlastet die Gaskunden um 500 Millionen Euro Der Gaspreisanstieg für Luxemburger Haushalte wird bis Ende kommenden Jahres auf 15 Prozent begrenzt.

Die Gasspeicher seien zudem derzeit noch gut gefüllt. Es sei jedoch zu früh, zum jetzigen Zeitpunkt eine Entwarnung für das kommende Jahr auszusprechen, da nach wie vor keine Lieferungen aus Russland kommen. In Anbetracht dieser fehlenden russischen Mengen und der Unsicherheit beim Gasverbrauch in Asien sowie der Temperaturen könnten die Reserven im Falle eines langen Winters ausgeschöpft werden, so von Scholz. „Und dann wird es schwieriger, diese Gasspeicher wieder bis November nächsten Jahres zu füllen“, erklärte er.

