"Ohne Globalisierung wäre vieles schlimmer"

Nadia DI PILLO Tschechiens OECD-Kandidat Vladimír Dlouhý über globale Steuerregeln und die Zukunft der multilateralen Zusammenarbeit.

Tschechien schickt den Ökonomen und früheren Wirtschafts-, Industrie- und Handelsminister Vladimír Dlouhý ins Rennen um den Posten des Generalsekretärs der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Der derzeitige Generalsekretär der Organisation, Angel Gurría, hatte angekündigt, sich nicht für ein weiteres Mandat bewerben zu wollen. Vladimír Dlouhý ist aktuell Präsident der tschechischen Wirtschaftskammer.



Vladimír Dlouhý, welche Rolle spielt die OECD eigentlich in der Weltwirtschaftspolitik?



Die OECD hat von Anfang an bewiesen, dass sie einen festen Platz auf der internationalen Bühne hat. Sie ist eine auf die Wirtschaft ausgerichtete Organisation, befasst sich aber mit allen wichtigen Themenbereichen der Gesellschaft, zum Beispiel Bildung, neue Technologien, Digitalisierung und Umwelt.

Die OECD ist vor allem bekannt für ihre Wirtschaftsanalysen, ihre statistische Datenbank, die ausgezeichneten Fähigkeiten ihrer Wirtschaftsanalysten und Makroökonomen, aber auch die hervorragenden Kenntnisse in verschiedenen sektoralen Fragen der Weltwirtschaft.

Und: In der heutigen Situation wird die OECD eine Schlüsselrolle in der Erholungsphase nach der Covid-19-Pandemie spielen. Im Laufe des nächsten Jahres wird es uns hoffentlich gelingen, das Virus in irgendeiner Weise zu bekämpfen, aber die wirtschaftlichen Folgen werden uns mehrere Jahre lang begleiten. Die OECD stellt Daten, Analysen und Empfehlungen bereit, die helfen können, der Krise in ihren verschiedenen Ausprägungen – gesundheitlich und gesellschaftlich – zu begegnen. Vor allem aber auch dazu beitragen, die Wirtschaft schnellstens wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu bringen.

Die OECD engagiert sich auch im Kampf gegen Armut und Ungleichheiten. Doch in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die soziale Ungleichverteilung stark zugenommen ...

Die OECD ist ein Forum für Regierungen zum Erfahrungsaustausch und zur Lösung gemeinsamer Probleme, sie ist kein Exekutivorgan. Es obliegt allein den Mitgliedstaaten, die Maßnahmen zu ergreifen, welche die Einkommensungleichheit substanziell verringern. Seit 1980 hat die Einkommensungleichheit innerhalb vieler Länder zugenommen. Das wohl extremste Beispiel dafür sind die USA. Ein ähnlicher Trend lässt sich jedoch auch in anderen entwickelten Volkswirtschaften sowie Schwellenländern erkennen.

Dabei wird oft die wirtschaftliche Globalisierung als Ursache genannt. Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass die Globalisierung gleichzeitig dazu beigetragen hat, dass Hunderte Millionen Menschen der Armut entkommen konnten, in vielen Entwicklungsländern, wie etwa China, Indien oder Indonesien. Aber wahr ist auch: Es gibt nicht nur Gewinner, weder in den Entwicklungs- noch in den Industrieländern. Das Wachstum des weltweiten Wohlstandes kommt längst nicht bei allen an, es gibt immer noch sehr viel Armut. Aber ohne Globalisierung wäre die Situation noch viel schlimmer.

Im Zuge der Globalisierung haben aber auch viele das Vertrauen in das System und die Institutionen verloren ...

Die Globalisierung schafft neue Arbeitsplätze, kann jedoch auch zum Stellenabbau führen. Arbeitnehmer sehen, wie Arbeitsstellen nach China oder Indien verlagert werden, die Reallöhne fallen. Sie erwarten nicht, dass ihre Kinder besser leben werden. Hier ist also noch viel zu tun. Internationale Organisationen und Regierungen stehen vor der großen Aufgabe, die Globalisierung in eine sozial und ökologisch gute Bahn zu lenken.

Gleichzeitig soll man aber nicht vergessen, dass der freie Welthandel und offene Märkte wirksame Mittel im Kampf gegen Armut sind. Die internationalen Institutionen müssen gleichzeitig Maßnahmen ergreifen, um den negativen Auswirkungen der Globalisierung begegnen zu können.

Heute steht die Idee, die Probleme der Welt gemeinsam zu lösen, massiv unter Druck. Erleben wir den endgültigen Niedergang des Multilateralismus?

Ich bin ein überzeugter Verfechter des Multilateralismus. Ich habe damals als Regierungsmitglied den Beitritt zur Welthandelsorganisation WTO verhandelt. Ich bin der festen Überzeugung, dass die OECD innerhalb der internationalen Institutionen diejenige sein sollte, die auf einen multilateralen Ansatz für den Handel und verschiedene andere Bereiche pocht.

Allerdings glaube ich nicht, dass wir wieder ganz zu dem multilateralen System zurückkehren werden, den wir ihn in den Jahren 1970 bis 1990 erlebt haben. Die Zeiten haben sich geändert. Das bedeutet aber nicht, dass wir starke protektionistische Maßnahmen in vielen Fragen vorbehaltlos annehmen sollten.

Werden die protektionistischen Tendenzen denn nicht schrittweise verschwinden?

Bis zu einem gewissen Grad gibt es einige Themen, bei denen der Protektionismus vertretbar ist. Ich denke zum Beispiel an den Bereich der geistigen Eigentumsrechte. Es wird weiterhin die Führungskunst der OECD sein, die Beschwerden vieler Länder zu verstehen und gleichzeitig auf freien Handel und offene Märkte zu pochen.

Wie stehen Sie zu dem Erweiterungsprozess der OECD?

Ich sage nicht von vorneherein nein. Ich war selbst Minister in der tschechischen Regierung, als wir unsere Reformen und Hausaufgaben durchführen mussten, um die Wirtschaft auf den Beitritt zur OECD vorzubereiten. Das war manchmal eine sehr schwierige Arbeit. Aber wir haben es geschafft und wurden 1995 Mitglied der Organisation. Ich bin grundsätzlich für die Erweiterung, aber jedes Land, das beitreten möchte, muss sich nicht nur an die politischen Grundsätze halten, sondern auch wirtschaftlich dazu bereit sein und seine Hausaufgaben machen.

Die OECD treibt ihre Bemühungen um internationale Steuerregeln voran. Wie beurteilen Sie diese Arbeit?

Dieser Prozess hat vor mehr als zehn Jahren begonnen. Die OECD hat dazu viele Standards und Programme geschaffen, unter anderem im Rahmen des BEPS-Maßnahmenpakets. Die OECD hat auch kürzlich ein neues Konzept für globale Digitalsteuer vorgelegt. Während zu Beginn des Jahres die Positionen verschiedener Länder noch ziemlich weit auseinander lagen, besteht nun ein gegenseitiges Einvernehmen, dass die OECD die Plattform sein soll, auf der die Länder gemeinsam eine Lösung oder einen gemeinsamen Nenner zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft finden werden.

Wie beurteilen Sie die Bemühungen der OECD im Kampf gegen Steuerhinterziehung?

Ich bin fest davon überzeugt, dass es unmöglich ist, dass alle Länder einmal das gleiche Steuersystem haben werden. Die ganze Arbeit der internationalen Besteuerung basiert allerdings auf der Tatsache, dass es in unserer Gesellschaft große, hochprofitable, multinationale Konzerne gibt, die ihre Besteuerung in solch einem Ausmaß optimieren, dass einige Länder das nicht für gerecht halten.

Das Problem hat sich nun mit den großen digitalen Unternehmen verschärft. Viele IT-Konzerne haben weltweit Kunden und Nutzer und versteuern ihre Gewinne wo es ihnen am besten passt, sodass es wiederum von vielen Ländern als ungerecht angesehen wird. Die OECD ist kein Exekutivorgan, hat aber die Möglichkeit Empfehlungen vorzulegen, die zu einer Veränderung beitragen könnten. Es muss ein Kompromiss für die digitale Besteuerung im Rahmen der OECD gefunden werden. Manche Länder müssen einfach einsehen, dass wir so nicht weitermachen können. Ich finde es völlig legitim, dass diese Arbeit für ein wirksames und faires Steuersystem weitergeht.

