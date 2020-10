OGBL: Sozialplan bei Guardian

Der Glashersteller Guardian plant, knapp ein Sechstel seiner Belegschaft in Luxemburg abzubauen.

Der Glashersteller Guardian plant, knapp ein Sechstel seiner Belegschaft in Luxemburg abzubauen. Das teilte der OGBL am Dienstag mit. Demnach wurden die Personalvertreter am 19. Oktober von der Unternehmensleitung informiert, dass im Rahmen eines Sozialplans 49 der aktuell 300 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen, davon 32 in der Produktion und 17 in der Verwaltung.



Bereits im Juni 2020 hatte Guardian die Entscheidung getroffen, den Glasofen in Düdelingen außer Betrieb zu nehmen und alle Investitionen für Luxemburg einzufrieren.

Die Entscheidung des Unternehmens kommt überraschend, denn noch Anfang September hatte die Gewerkschaft verkündet, dass man sich mit der Personaldelegation und der Firmendirektion auf einen Beschäftigungsplan geeinigt habe, der Arbeitsplatzverluste verhindern sollte. Entsprechend aufgebracht äußerte sich der OGBL über die Ankündigung, die Gewerkschaft bezeichnete die Entscheidung als „Affront gegen die Personaldelegation“.

„Das luxemburgische Sozialmodell wird hier buchstäblich mit Füßen getreten“, schrieb die Gewerkschaft in ihrer Mitteilung. Damit werde ein Sozialkonflikt unvermeidlich. Man werde alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, damit das Management den Sozialplan zurückzieht.

Im Juni dieses Jahres hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass die beiden Luxemburger Standorte in Niederkerschen und Düdelingen zusammengelegt werden sollen. Der Floatofen in Düdelingen hatte das Ende seines technischen Lebenszyklus erreicht und sollte heruntergefahren werden. Damals sprach der OGBL davon, dass über 200 Arbeitsplätze in Gefahr seien.

Durch die Einigung auf einen Beschäftigungsplan konnte das zunächst abgewendet werden. Die Entlassungen wurden verschoben und man einigte sich darauf, verstärkt auf Frührenten und Kurzarbeit zurückzugreifen. „Von den 200 Arbeitsplätzen, die zunächst auf dem Spiel standen, konnten wir in den letzten zwei Monaten 150 mit dem Beschäftigungsplan sichern“, sagt Alain Rolling, beigeordneter Generalsekretär beim OGBL. „Der Beschäftigungsplan läuft noch zwei Jahre, aber jetzt zieht Guardian nach zwei Monaten wieder den Sozialplan aus der Schublade und will 49 Leute entlassen.“

Die Gewerkschaft sei der Meinung, dass der Beschäftigungsplan erst für seine volle Dauer gelten solle. „Und wenn dann der ausläuft und die Maßnahmen nicht gegriffen haben, kann man immer noch über einen Sozialplan verhandeln“, so Rolling.

