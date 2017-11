(ham) - Lux-Airport hat eine interne Reorganisation des Sicherheitsbereiches am Flughafen angekündigt. Demnach sollen bei den Personenkontrollen die Angestellten von Lux-Airport vom 1. Dezember an durch Mitarbeiter der Dussmann-Gruppe ersetzt werden.

Die Flughafenmitarbeiter seien erst am Mittwoch durch eine "schlichte Notiz" davon in Kenntnis gesetzt worden, schreibt der unabhängige Gewerkschaftsbund in einer Mitteilung. Lux-Airport berufe sich dabei auf eine Entscheidung des Nachhaltigkeits- und Infrastrukturministeriums.

"Die Beschäftigten von Lux-Airport, deren Arbeitsposten nun an ein Subunternehmen übergehen, wissen nicht, was auf sie zukommt", heißt es weiter. Der OGBL zeigt sich denn auch "empört" über die Haltung des Staates und die Vorgehensweise der Direktion. Diese setze sich damit über Gesetz hinweg, laut denen die Personalvertreter bei solchen Entscheidungen zu Rate gezogen werden sollten.

Laut Pressemitteilung soll noch am Montag eine gemeinsame Sitzung zwischen der Direktion und den Personaldelegierten statt gefunden haben. Die bevorstehende Reorganisation sei dabei mit keinem Wort erwähnt worden. Sowohl die Personalvertretung als auch der OGBL seien demnach vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Eine "völlig inakzeptable Vorgehensweise", urteilt die Gewerkschaft und fordert, den besagten Beschluss rückgängig zu machen.