OGBL: Grundsätzliche Einigung mit Cactus

Die Gewerkschaft OGBL meldet am Freitagmittag einen "accord de principe" in ihren Verhandlungen mit der Supermarktkette Cactus. Der Kollektivvertrag werde ab dem 1. Januar 2020 für drei Jahre "mit einer Serie Verbesserungen für die Angestellten" erneuert, so die Gewerkschaft.

Die Einigung kommt nach langwierigen Verhandlungen und einem mehrmonatigen Arbeitskampf mit mehreren Streiks bei Cactus-Filialen. Laut der Mitteilung der Gewerkschaften werden die Monatsgehälter der 3.200 Mitarbeiter ab dem 1. Januar um 20 Euro erhöht. Angestellte mit einem Bruttogehalt unter 2.835 Euro machen ab einem Dienstalter von drei Jahren alle zwei Jahre einen zusätzlichen Gehaltsschritt, anstatt wie bisher alle drei Jahre. Diese Regelung ist allerdings an die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens gebunden.

Für das Jahr 202o sind Sonderprämienzahlungen von 200 Euro und jeweils 12o Euro für die beiden Folgejahre vereinbart. Daneben sollen Lastwagenfahrer zukünftig zum qualifizierten sozialen Mindestlohn beschäftigt werden. Angestellte, die unter schwierigen Bedingungen, wie in Kühlräumen, arbeiten, erhalten Sonderzahlungen.

Außerdem soll der monatliche Freibetrag für unterhaltsberechtigte Kinder von 60 auf 65 Euro erhöht werden und die Altersgrenze in der Definition eines unterhaltsberechtigten Kindes wird von 12 auf 16 Jahre erhöht, damit ein Arbeitnehmer den Sozialurlaub "krankes Kind" beantragen kann.

Schließlich wurde der Kündigungsschutz verbessert sowie die Zulagen für Spätarbeit erhöht. So erhalten die Mitarbeiter einen Zuschlag von zehn Prozent für Arbeitszeiten zwischen 18 und 19 Uhr und 30 Prozent nach 19 Uhr.