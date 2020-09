Gerade in Corona-Zeiten ist Sauberkeit wichtig – das soll sich nun in den Gehältern der Beschäftigten widerspiegeln.

OGBL fordert deutlich höheren Lohn für Reinigungskräfte

Sie halten Schulen, Krankenhäuser und Büros sauber – müssen aber trotz Mehrbelastungen durch die Corona-Pandemie bislang auf eine Lohnerhöhung warten. Für die rund 11.000 Beschäftigten in Luxemburg fordert die Gewerkschaft OGBL nun deutlich mehr Geld.

„Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig die oft unsichtbare Arbeit von Reinigungskräften ist. Leider wird in unserer Gesellschaft diese soziale Arbeit nicht genügend anerkannt“, sagt Estelle Winter, Gewerkschaftssekretärin beim OGBL. Und: „Die Krise erfordert deshalb bessere allgemeine Rahmenbedingungen für die Beschäftigten in Luxemburg.“

Estelle Winter Foto: Chris Karaba

Die Tarifverhandlungen zwischen der Fédération des entreprises de nettoyage und den Gewerkschaften OGBL und LCGB laufen seit Oktober 2019. „Wir wünschen uns mehr Anerkennung für die unverzichtbare Arbeit. Der Beruf muss auch professionell stärker wertgeschätzt werden. Das heißt vor allem: Die Löhne müssen rauf“, sagt Estelle Winter und ergänzt: „Wir fordern in der aktuellen Tarifrunde deshalb klarere Regeln, die Vollzeitverträge in der Branche begünstigen.“



Obwohl die Mehrheit der Reinigungskräfte über unbefristete Verträge verfügt – 87 Prozent im März 2019 – ist der Anteil der Beschäftigten mit befristeten Verträgen mit 11 Prozent höher als in der übrigen Volkswirtschaft, wo er bei sechs Prozent liegt. Hinzu kommt, dass die angebotenen befristeten Verträge häufiger von sehr kurzer Dauer sind. So haben zwölf Prozent der Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen einen Arbeitsvertrag, dessen Dauer unter einem Monat liegt, verglichen mit drei Prozent in der Gesamtwirtschaft oder im Hotel- und Gaststättengewerbe und im privaten Sicherheitsdienst.

Bessere Prämien, bessere Entlohnung

Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft die Einführung einer Einschränkung, was die Wegstrecke zum Arbeitsplatz angeht. Das soll etwa bei der Verlegung eines Unternehmens oder beim Wechsel der Einsatzstelle gelten. Hinzu kommt, dass die Reinigungskräfte bei ihrer beruflichen Tätigkeit oft an ständig wechselnden Einsatzstellen tätig sind. „Sie müssen aber selbst für ihre Fahrtkosten aufkommen“, kritisiert Estelle Winter. „Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass das aufhört.“

Damit aber nicht genug: Die Gewerkschaft fordert weiterhin, dass der Tarifvertrag auch für die Reinigungskräfte gilt, die in privaten Haushalten arbeiten. „Diese Beschäftigte bekommen in der Corona-Krise kein staatlich finanziertes Kurzarbeitergeld, weil sie nicht unter einen Tarifvertrag fallen. In der Tat ist es aber so, dass die Reinigungsunternehmen auch Dienstleistungen in privaten Haushalten ausführen. Wir wollen daher, dass alle Beschäftigten gleich behandelt werden.“

Wie Estelle Winter weiterhin berichtet, werden die Arbeitszeiten von den Betroffenen meist als sehr schlecht empfunden, die Ausbildungsmöglichkeiten sind bedeutend geringer als in anderen Sektoren, der Umgang mit gefährlichen Chemikalien ist riskant, die Verletzungsgefahr hoch. Die Aufstiegsmöglichkeiten sind zudem sehr eingeschränkt. „Es müssen daher bessere Lohnbedingungen geschaffen werden“, so die Gewerkschafterin. „Nach 20 Jahren Tarifvertrag in der Branche sind die Löhne knapp oberhalb des Mindestlohns, etwa 5,5 Prozent höher. Also haben wir gerade einmal eine Steigerung von 0,57 Cent in 20 Jahren erreicht.“



Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Branche in einem Zeitraum von 15 Jahren ihren Umsatz verdoppelt hat.

Das soll sich nun ändern. Die Gewerkschaft fordert die Einführung eines 13. Monatslohns, zusätzlichen Urlaubsanspruch nach Dienstjahren, eine Erhöhung und Änderung der „prime d'assiduité“, eine Erhöhung der Prämie für harte, gefährliche und ungesunde Arbeit. Und: „Alle geleisteten Überstunden müssen als solche bezahlt werden, d.h. der Betrieb muss mindestens 140 Prozent des Stundenlohns zahlen“ so Estelle Winter.

„Kaum Fortschritte bei den Verhandlungen“

Die Forderungen der Gewerkschaft liegen seit März auf dem Tisch. „Bisher konnten aber noch keine Fortschritte erzielt werden“, bedauert Estelle Winter. Die Fédération des entreprises de nettoyage gebe keine konkreten Antworten auf die Forderungen der Gewerkschaft. Der Verband habe zu verstehen gegeben, dass eine sanitäre Krise nicht der Moment sei, um die entsprechenden Entscheidungen zu treffen.



„Am 18. September erhielten wir einen Bruchteil der Antworten auf unsere Forderungen. Dabei geht es lediglich um Anpassungen an Gesetzesvorschriften, wie etwa die Berücksichtigung des Europatages als Feiertag. Wir haben heute den Eindruck, dass der Verband keine Zukunftsvorstellung hat“, stellt Estelle Winter fest. Die sanitäre Krise darf ihrer Meinung nach nicht als Argument gegen die Kollektivvertragsverhandlungen vorgeschoben werden.

„Wir kennen die übliche Argumentation in Krisenzeiten. Aber die Reinigungsbranche kommt bislang deutlich unbeschadeter durch die Krise als andere Branchen, einige Unternehmen konnten sogar gut profitieren.“ Und: „Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Branche in einem Zeitraum von 15 Jahren ihren Umsatz verdoppelt hat.“

