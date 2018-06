Am Samstagmorgen konnte bei einem Treffen der Gewerkschaft mit den Arbeitgebern und den zuständigen Ministern eine Einigung gefunden werden.

OGBL beendet Streik im Pflegesektor

Bei einem Treffen am Samstagmorgen konnten die Gewerkschaft OGBL, die Arbeitgeber und die zuständigen Minister nach intensiven Gesprächen eine Einigung finden. Die Verhandlungen starteten um 10 Uhr und waren erst gegen 14 Uhr abgeschlossen.



Der Streik in den Pflegeheimen An de Wisen in Bettemburg, ZithaSenior in Luxemburg-Stadt und Petingen, wird mit sofortiger Wirkung beendet. Der im Les Parcs du 3ème Age in Bartringen war bereits vorige Woche beendet worden. Im Pflegeheim von Bettemburg waer mehr als zehn Tage lang gestreikt worden.