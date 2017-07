(las) - Luxemburg hat seine offizielle Bewerbung für den Sitz der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) eingereicht, teilte die Regierung am Montag mit. Die EU-Behörde muss im Zuge des Brexit ihren aktuellen Sitz in London verlassen.



Die Regierung meint es ernst: Sie schlägt der EU ein konkretes Bürogebäude an der Route d'Arlon vor. Es umfasst 4.200 Quadratmeter auf fünf Etagen und bietet Platz für 200 bis 244 Mitarbeiter. Die EBA beschäftigt aktuell 170 Mitarbeiter in London. Das Gebäude "Moonlight" an der Route d'Arlon soll Ende 2018 fertig sein. Die EBA wird frühestens im März 2019 umziehen müssen.

Die EBA werde das Gebäude nutzen können ohne Miete zahlen zu müssen, betont die Regierung in der Pressemitteilung. Ein Team stehe zu Verfügung, um das Gebäude an die Bedürfnisse der Bankenaufsicht anzupassen.



Der Vorschlag: Das Gebäude "Moonlight" an der Route d'Arlon.

Foto: Felix Giorgetti

Premierminister Xavier Bettel hatte bereits Ende März Anspruch auf den Sitz der EBA angemeldet. Sein Brief an Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erreichte Brüssel zwei Tage nach dem offiziellen Austrittsgesuch Großbritanniens.

"Die natürliche Wahl"

"Luxemburg ist eine der drei europäischen Hauptstädte und der Sitz der Finanz- und Justiz-Institutionen der EU seit 1965. Luxemburg ist die natürliche Wahl, um die EBA beherbergen", betonte Finanzminister Pierre Gramegna.

Die EU-Kommission organisiert eine Art Wettbewerb unter den Ländern, die am EBA-Sitz interessiert sind. Neben Luxemburg sind unter anderen auch Brüssel, Frankfurt, Paris, München und Prag interessiert. Ausschlaggebend werden eine Reihe von Kriterien sein, wie etwa die Arbeitsbedingungen, die Verkehrsanbindung, die bisherige Zahl der EU-Agenturen und die Möglichkeit eines schnellen und problemlosen Umzugs.

In einer Hochglanzbroschüre und in einem Video bringt die Regierung ihre Argumente in Stellung - auch in Bezug auf diese Kriterien. Luxemburg sei eine Flugstunde von den wichtigsten EU-Städten entfernt. Dazu kommen aus der Sicht der Regierung eine sehr gute Infrastruktur an Konferenzzentren und über 6.000 Hotelzimmer.



Auch das Wohl der EBA-Mitarbeiter und ihrer Familien liegt der Regierung am Herzen. Sie betont eine breite Auswahl an internationalen Schulen und ein großzügiges Gesundheitssystem.



Entscheidung im Oktober



Die Entscheidung soll im Oktober fallen. Doch es geht gleichzeitig um mehr als nur einen Umzug der EBA.Die Europäische Kommission will dieses Jahr die Funktionsweise aller europäischen Finanzaufsichtsbehörden überprüfen. In diesem Kontext könnte die EBA mit der Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen Eiopa zusammengelegt werden.